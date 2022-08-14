Военный обозреватель и блоггер Александр Коваленко (известный также как "Злой одессит") об оценке Пентагоном действий ВСУ:

Сегодня за день дал подряд несколько интервью посвящённых тому, что Пентагон оценил действия ВСУ на 12 по 10-бальной шкале.

Странно, что всех это удивило.

На сегодняшний день Украина это единственная страна в мире, которая приняла участие в полномасштабной войне с врагом, многократно превосходящим её потенциал. Экономически, технически, технологически, финансово, информационно и милитарно.

Ни одна страна в мире, в современной истории, не испытывала на себе именно такой масштабной агрессии и не только выстояла под этим непомерным прессингом, но ещё и дала сдачи и стала давить в ответ так, что этот агрессор, колоссальная глыба, занимающая 1-9-ю суши и первое место в мире по природным богатствам, сломался. Сломался, забившись в угол, ничтожно скуля от непонимания того, как ему действовать дальше, ведь каждый последующий шаг – патовый.

Но удивительно даже не это, а то, почему это так всех удивило, особенно Пентагон.

Я прекрасно помню, как в 2014 году ВСУ начали АТО. Как после череды предложений Украины оккупантам пойти прочь с нашей территории началось наступление. Началось с массированного артиллерийского удара по позициям врага, который сразу их отбросил на километры.

Тогда я в 2014 писал о том, что в Пентагоне были поражены слаженности действий и мастерству украинских артиллеристов, за считанные дни решивших целый ряд задач по подавлению и оттеснению противника.

И тогда мне было странным это слышать от США, ведь удивительно то, что в Пентагоне не знали, что именно в Украине ещё со времён СССР была самая лучшая артиллерийская школа.

В Пентагоне забыли про богов войны в Украине, забыли про старт АТО в 2014-м, удивлялись тому, как ВСУ выстояли против россии в 2022 году 3 дня, 7 дней, 2 недели…

Может пора не удивляться, а набрать уже толковых аналитиков? А то Facepalm с бессмысленной помощью афганской армии, которая никогда, исторически, не была армией, а всего лишь сборищем овце-пасов, всё ещё свежа в памяти. Ведь если бы были толковые аналитики в Пентагоне, приоритеты ещё в 2014 году были бы расставлены совершенно иные.

А так – да. 12 из 10. И, я так думаю, даже больше.

Источник: страница Александра Коваленко в соцсети Фейсбук