Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец об оперативной ситуации на фронте:

Ситуация на фронте перестает быть "томной"…

события начинают набирать скорость.

1. Командование войск противника спешит. Судя по всему, ситуация с резервами у него особо не способствует "успешному выполнению плановых задач" так называемой "сво".

Недоформированный 3-й АК (п. Мулино), скорее всего, начиная с 20-21 августа начнет переброску своих подразделений на фронт. Первыми поедут те, кого более или менее удалось "укомплектовать" и "сколотить" в некое подобие "военного формирования". В частности:

— штаб и командование корпуса (ориентировочно, корпусный ПУ развернется где-нибудь в Ростовской области, ближе к нашей границе, более точно можно будет сказать, когда они загрузятся и уедут)

— подразделения 17-й абр "большой мощности" (скорее всего, сначала их перебросят в Крым, и в дальнейшем будет решено на каком направлении их задействовать, подозреваю — это будет группировка "Запорожье")

— 2 дивизиона 27-го ап 6-й мсд корпуса, а также не менее 2 БТГр из состава мсп этой дивизии. (на мой субъективный взгляд, вся эта "резервная" банда заедет где-то южнее Донецка, думаю это будет Волновахское направление).

В общем, российское командование планирует применить корпус в качестве этакого "оперативного резерва" как цельное формирование на определенном направлении (очевидно, что, скорее всего, это будет Южная операционная зона, а именно — 100-км по ширине "сухопутный Калидор" между Крымом и Бомбасскими бантустанами). Хотя, конечно, его вообще могут придержать непосредственно в Крыму, в качестве "неприкосновенного резерва", потому что 144-е мсд командование Западного ВО уже начало понемногу "раздёргивать".

2. После "обкатки техники" с последующим "самовоспламенением отремонтированного двигателя" на аэродроме Зябровка, который ВС рф используют в качестве места дислокации своей группировки РВ и средств ПВО, которые его прикрывают… местному российскому командованию пришлось перебросить туда еще порядка 10-12 единиц техники, в том числе, в частности:

- до 4-х ПУ ЗРС С-300\400

- по крайней мере, 2 единицы ЗРГК "Панцирь — С1"

- и еще одну РЛС (вероятно типа "Каста-2Е2" она же — 39Н6).

Обращают на себя внимание меры, которые местное командование оккупантов применяет по отношению к этой группе своих подразделений — усиливает охрану и оборону мест их расположения, а также усиливает группу РЭБ в этом районе.

3. За прошедшие сутки на Славянском направлении противник снова активизировался и пытался прорвать оборону передовых подразделений Сил обороны Украины в районе Браживки в направлении Новой Дмитровки (силами, по крайней мере 2-х БТГр из состава 4-й тд 1-й гв.ТА), а также атакуя от Тихоцкое-Сухая Каменка через лес в направлении на Долина (2-3 БТГр из состава мсп 3-й мсд 20-й ЗВА). Безрезультатно… после огневого поражения по боевым порядкам атакующих подразделений противника со стороны передовых подразделений Сил обороны Украины он был вынужден отойти на исходные рубежи.

В свою очередь, на Бахмутском и Северском направлениях противник продолжал за прошедшие сутки свои попытки прорваться севернее и южнее Бахмута, а также активно готовиться к возобновлению наступления на Северск, в частности:

- атаковал снова передовые позиции Сил обороны Украины в районе Ивано-Дарьевки (до 2-х БТГр из состава 102-го мсп 150-й мсд и 7-й мсбр 1-го АК)

- и пытался прорваться из района Спорное на Выимку, задействовав подразделения 4-й мсбр 2-го АК, усиленные танками из состава 68-го тп 150-й мсд.

В обоих случаях — "бомбасского спортсмена постигла неудача", но бои в районе Ивано-Дарьевки все еще продолжаются.

— южнее и восточнее Бахмута, действуя сразу на достаточно широком участке фронта, противник пытался снова прорваться через Вершину на Зайцево (где-то до 2-х батальонов, в основном из состава 5-й мсбр 1-го АК) и продвинуться на восточные окраины Бахмута от Покровского и прорваться через Бахмутское на Соледар (здесь противник сконцентрировал порядка 3-4-х БТГр в качестве "ударного кулака", в том числе где-то до 1 батальона пвк "вагнер", подразделений 6-го омсп 2-го АК и других разновидностей дрессированных Кремлем АбизяноФ Бомбаса) любой ценой…

Смысл этих упорных и непрерывных атак — прорваться к дороге между Бахмутом и Северским, и перерезать ее на участке между Благодатным и Красной Горой, одновременно вломиться на улицы Бахмута… Интересно, что именно здесь командование войск противника пару дней назад бросило в бой, по крайней мере 2, так называемых, "стрелковых батальона мобилизационного резерва"… с достаточно ожидаемым результатом для себя.

Пока противнику прорваться на этих участках не удалось, однако бои к югу от Бахмута все еще продолжаются и носят в высшей степени ожесточенный и жесткий характер.

В рамках подготовки к восстановлению массированных атак на Северском направлении отмечается переброску противником понтонно-мостового парка в район Кременной (вероятно из состава 12-й исбр). К тому же, противник в течение последних 3-х суток резко активизировал ведение разведки вдоль поймы г. Северский Донец, в том числе инженерной… Они явно готовятся с восстановлением атак с восточного направления на Северск, одновременно попытаться форсировать реку где-то на участке между Серебрянкой и Дроновкой, возможно, в районе Платоновки.

4. В Южной операционной зоне противник продолжает активные меры по перегруппировке своих сил и средств, имеющих целью их усилить. В частности, в районе Кирилловки (на Волновахском направлении) из резерва первой очереди введены в первую линию подразделения 36-й мсбр (до 2-х БТГр), ранее переброшенные из Славянского направления на Стилу.

Кроме того, ряд своих формирований в Южной операционной зоне противник вынужден отводить на восстановление боеспособности и пополнения "резерва первой очереди". Обе "потрепанные" БТГр 126-й омсбр ВБО 22-го АК также отведены противником с Херсонского плацдарма на левый берег Днепра, надо понимать, для "восстановления". В свою очередь, тактические группы 14-й обр СпП, дислоцировавшиеся на побережье Азовского моря, убыли в направлении Крыма.

Вместе с тем противник продолжает пополнять свои передовые подразделения в Южной операционной зоне, а также усиливать развернутые здесь группировки своих войск. Так, на Запорожское направление прибыл еще один усиленный батальон пвк "лига", а на Херсонском плацдарме противник перебросил через Шилову Балку до 10 танков и 8 БМП (вероятно для пополнения подразделений 205-й мсбр 49-й ЗВА).

5. На территории самой российской федерации органы комплектования вс рф продолжают скрытую мобилизационную кампанию для комплектования дополнительным личным составом задействованных, в так называемой "сво", частей и подразделений вс рф.

В частности, в г. Москва и ряде других крупных городов страны фиксируются случаи, когда местные военные комиссариаты, "в тесном сотрудничестве" с сотрудниками российской полиции, настойчиво предлагают гражданам Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана подписать контракт на прохождение военной службы в рядах вс рф.

Главным мотивом, который по мнению представителей органов комплектования вс рф, должен побуждать граждан Среднеазиатских стран к такого рода действиям, является возможность получить в дальнейшем российское гражданство, а также получить существенное денежное вознаграждение.

На сегодняшний день общее количество граждан этих стран, согласившихся поступить на военную службу по контракту в ряды вс рф, не превышает 1500 человек (по Москве и Московской обл.)

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Еще раз подчеркиваю…

ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ, я к тому никого не принуждаю…

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Реквизиты изменились, они в первых комментариях…

"Телега" по ссылке… также в комментариях

Источник: страница Константина Машовца в соцсети Фейсбук