Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский о вопросах освобождения Крыма:

Президент Украины Владимир Зеленский создал своим указом Консультативный совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Также глава государства заявил, что ожидает расширения уровня и количества участников Крымской платформы.

Одна из проблем при оценке решений, действий власти, достигнутых результатов — чего в них больше: стремления к пиару и аплодисментам "здесь и сейчас" или стратегического и тактического позиционирования.

Одним из пунктов Рекомендаций парламентских слушаний на тему "Стратегия реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь: состоявшиеся 15 июня 2016 года проблемные вопросы, пути, методы и способы", в разделе рекомендательной части адресованной президенту Украины, был пункт:

"2) рассмотреть возможность создания консультативно-совещательного органа при президенте Украины по вопросам деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, в том числе для подготовки проекта соответствующих изменений в Конституцию Украины, привлекая к участию в его работе народных депутатов Украины, представителей Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и их ассоциаций, научных учреждений, экспертов, правозащитников, представителей отечественных и международных неправительственных организаций, занимающихся вопросами деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя".

Действующей каденции власти понадобилось три года для того, чтобы осмыслить тот факт, что подобные Рекомендации надо выполнять. Давайте посмотрим, что изложено в президентском указе по этому вопросу. Вернее, в Положении о создании такого органа, которое является неотъемлемой частью президентского указа.

Не предусматривается участие представителей органов местного самоуправления, местных органов власти, научных учреждений, экспертов, правозащитников, которые занимаются крымским вопросом. Ведь нельзя считать подобным представительством двух экспертов Международной экспертной сети Крымской платформы, представителя государственного института стратегических исследований и представителя Меджлиса – при включении в состав десятков чиновников.

Цель создания обсуждаемого совещательного органа определена в указе президента:

"С целью содействия координации мероприятий по вопросам деоккупации, реинтеграции и восстановления территориальной целостности Украины, защиты прав и интересов граждан Украины, преодоления последствий и возмещения ущерба, нанесенного государству Украина, его гражданам и юридическим лицам в связи с вооруженной агрессией и временной оккупацией Российской Федерацией части территории Украины, а также проектов и мер в рамках деятельности Крымской платформы".

Крымская платформа — это про взаимодействие с нашими западными партнерами. Отдельная тема разговора.

Цель  защита прав и интересов граждан Украины. Примерно полтора года назад была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции территории Крымского полуострова.

Примерно год назад был утвержден план реализации Стратегии. Не буду тратить время на оценку качества этих документов с точки зрения достижение реальных результатов.

Читайте также: Категория Политика Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров Соавтор стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма Александр Лиев раскрыл ключевые пункты документа

Сильно за прошедшее время эти документы защитили интересы и права граждан Украины с постоянным местом регистрации оккупированный Крым? Как тех, кто в Крыму, так и тех, кто был вынужден покинуть оккупированную территорию? Ответ отрицательный. Граждане Украины с крымской регистрацией остаются усеченными в своих конституционных правах, даже находясь восемь с лишним лет вдали от своих крымских домов. На другой территории Украины.

Для такой защиты прав и интересов нет нужды создавать дополнительные органы, консультационные и совещательные единицы. Надо просто иметь желание защищать те самые интересы и права. А вот попиариться на простом решении проблем невозможно. Тут нужны дополнительные структуры.

С момента утверждения Стратегии и плана действий — какой результат достигнут? Какая эффективность реализации? В приличном обществе принято отчитываться по итогам проделанной работы. Новый орган создается президентом по причине неэффективной работы в крымском вопросе на протяжении трех лет каденции? Или нужно показать активность в вопросе?

И еще один неприятный для власти вопрос. Потеря территории Херсонской и части Запорожской областей является одним из результатов реализации Стратегии и плана ее реализации по Крыму? Ведь упор в этих документах был на дипломатическое и мирное возвращение территории Крымского полуострова.

Цель — деоккупация Крыма. Единственная понятная цель с точки зрения определения результата ее достижения. Но для достижения этой цели нет необходимости создавать какой-то совещательный орган. Деоккупация – это функция ВСУ и, соответственно, Генерального штаба. Создание чего-то для достижения результата "деоккупация" — это про мирное и дипломатическое возвращение Крыма. То есть про "никогда".

Читайте также: Категория Украина За взрывами в Крыму стоит элитный украинский спецназ? Что узнала NYT Очевидные атаки с использованием скрытых сил в тылу врага подчеркивают изобретательность украинских сил

Остальные цели, перечисленные в указе президента, касаются вопросов реинтеграции деоккупированной территории. Тот же вопрос – о качестве принятых ранее стратегических документов и результатов их реализации. Чего невозможно сделать в одном комментарии.

Эффективность деятельности власти не измеряется количеством принятых законов, указов и созданных органов управления. Она измеряется достигнутыми результатами – и тем, как эти результаты влияют на качество жизни граждан. Очень жаль, что власть воспринимает граждан лишь как фон для пиара и как объект, на который направлен пиар власти.

Нет сомнения, что территория Крымского полуострова будет освобождена от присутствия оккупантов. Чем раньше, тем лучше. Поможет ли с достижением этой цели создание еще одного органа в составе десятков чиновников – большое сомнение. Поможет ли будущей реинтеграции Крыма ново создаваемый орган – также большие сомнения, которые порождаются результатами деятельности наших чиновников и политиков.