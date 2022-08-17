Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко рассказал, почему план россии по назначению гауляйтеров на оккупированных территориях Украины не сработает

Варяги

Вот пришло сообщение о назначении еще одного гауляйтера. В этот раз в Харьковскую область (хотя Кавказ.Реалии пишет — Херсонскую) назначают мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Это у них оказывается карьерный рывок.

Как и ожидалось, россияне активно меняют местных коллаборантов на заезжих.

Как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может идти.

Меняют по нескольким причинам:

1) Измена нужна врагу – предатель никому;

2) Этих всяческих сальдов и балицких не уважают не только соседи, но и их собаки. Зачем держать даже на побегушках людей, которых сожители называют "оно" и презрительно, и с отвращением смотрят.

3) россияне почему-то думают, что если поруководить сюда приедут где-то из рассеюшки, то такому варягу здесь в рот будут заглядывать. Потому что, из метрополии в колонию прибыл. Только здесь ко всевозможным москвичам и раньше относились без подобострастия, то сейчас максимум к ним: "Тыхтотакой давайдосвидания". Но в кремле до сих пор верят, что это должно сработать.

Мне старые дядьки в Лебедине рассказывали как-то быль.

Прислали в начале коллективизации (было тогда такое движение двадцатипятитысячников) из ленинграда работягу сталевара. Пролетарий. Гегемон, йопт. Чем не глава колхоза?

И однажды обсуждали дядьки, как доставить в Ромны на станцию гусей. Чтобы их потом увезли на прокорм питерских трудящихся.

И какой-то дядя говорит: обуем гусей и погоним своим ходом.

Пролетарий возбудился, потому что подумал: буквально над ним крестьяне насмехаются.

Тогда дядьки оболтусу объяснили, что "обуть" гусей, это помазать их лапы смолой. И они таким образом могут переходить своим ходом на сотню километров в 2-3 дня. И лапы не сотрут.

Отбыли эту повинность. И тут приходит разнарядка: доставить в Ромны на станцию колхозных кроликов, потому что питерцы хотят диетического чего-нибудь.

И вот питерский председатель колхоза и говорит: а что, обуем сейчас кроликов и погоним своим ходом.

Дядей повалило от смеха.

Такие вот крепкие хозяйственники и сейчас с оккупантами понаедут. Конечно всем этим варягам придется убегать впереди армии. И уже скоро.

Но крови нашей они попьют. И кроликов с гусями по нашим селам поедят. Как и черешни с арбузами.

Зато немало их и удобрят наши черноземы.

И будет родить эта земля щедро. Для нас.

Источник: Facebook-страница Виктора Бобиренко