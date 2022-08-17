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россия меняет местных коллаборантов на заезжих, есть три причины - Виктор Бобыренко

Автор
Виктор Бобыренко Виктор Бобыренко
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Мэра Краснодара хотят сделать главой оккупационного "правительства" Харьковщины Новость обновлена 17 августа 2022, 19:10
Мэра Краснодара хотят сделать главой оккупационного "правительства" Харьковщины

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобиренко рассказал, почему план россии по назначению гауляйтеров на оккупированных территориях Украины не сработает

Варяги

Вот пришло сообщение о назначении еще одного гауляйтера. В этот раз в Харьковскую область (хотя Кавказ.Реалии пишет — Херсонскую) назначают мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Это у них оказывается карьерный рывок.

Как и ожидалось, россияне активно меняют местных коллаборантов на заезжих.

Как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может идти.

Меняют по нескольким причинам:

1) Измена нужна врагу – предатель никому;

2) Этих всяческих сальдов и балицких не уважают не только соседи, но и их собаки. Зачем держать даже на побегушках людей, которых сожители называют "оно" и презрительно, и с отвращением смотрят.

3) россияне почему-то думают, что если поруководить сюда приедут где-то из рассеюшки, то такому варягу здесь в рот будут заглядывать. Потому что, из метрополии в колонию прибыл. Только здесь ко всевозможным москвичам и раньше относились без подобострастия, то сейчас максимум к ним: "Тыхтотакой давайдосвидания". Но в кремле до сих пор верят, что это должно сработать.

Мне старые дядьки в Лебедине рассказывали как-то быль.

Прислали в начале коллективизации (было тогда такое движение двадцатипятитысячников) из ленинграда работягу сталевара. Пролетарий. Гегемон, йопт. Чем не глава колхоза?

И однажды обсуждали дядьки, как доставить в Ромны на станцию гусей. Чтобы их потом увезли на прокорм питерских трудящихся.

И какой-то дядя говорит: обуем гусей и погоним своим ходом.

Пролетарий возбудился, потому что подумал: буквально над ним крестьяне насмехаются.

Тогда дядьки оболтусу объяснили, что "обуть" гусей, это помазать их лапы смолой. И они таким образом могут переходить своим ходом на сотню километров в 2-3 дня. И лапы не сотрут.

Отбыли эту повинность. И тут приходит разнарядка: доставить в Ромны на станцию колхозных кроликов, потому что питерцы хотят диетического чего-нибудь.

И вот питерский председатель колхоза и говорит: а что, обуем сейчас кроликов и погоним своим ходом.

Дядей повалило от смеха.

Такие вот крепкие хозяйственники и сейчас с оккупантами понаедут. Конечно всем этим варягам придется убегать впереди армии. И уже скоро.

Но крови нашей они попьют. И кроликов с гусями по нашим селам поедят. Как и черешни с арбузами.

Зато немало их и удобрят наши черноземы.

И будет родить эта земля щедро. Для нас.

Источник: Facebook-страница Виктора Бобиренко

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Теги:
#Харьковская область #Оккупация #Виктор Бобыренко