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Люди, которые пишут "зачем спутник, если США дает данные", вы странные - Антон Швец

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Антон Швец Антон Швец
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Фонд Притулы купил спутник для военных за средства, которые вся Украина собирала на "народные Байрактары" Новость обновлена 18 августа 2022, 19:56
Фонд Притулы купил спутник для военных за средства, которые вся Украина собирала на "народные Байрактары"

Украинский блоггер, телеведущий и политический деятель Антон Швец объяснил, чем спутник, который купил Сергей Притула за деньги на "Байрактары", важен для военных

Фонд Приюты молодцы и их донаторы молодцы.

Люди, которые пишут "о подписке на фото" и "зачем спутник, если США дает данные" вы странные.

Это не подписка, что понятно из пресс-релиза компании-оператора. Это само резервирование спутника сейчас и оперейтинг в будущем.

Что касается данных, я так понимаю вопрос задают советники Резникова и Залужного с допусками? Нет, ну а чо? Формат по которому США делятся данными даже с союзниками по НАТО очень специфичен. Свои спутниковые данные Соединенные Штаты показывают очень осторожно. Скорее всего, то, что мы получаем, это не спутниковые снимки эз из, а результаты после дешифровки и обработки. На обработку и упаковку тратят время. Конечно, раздолбать состав это гуд, но теперь этих складов стало меньше и нужно уже ловить колонны и эшелоны. Оперативно. В тылу врага. Потому и такой инструмент. Потому что такой запрос у военных.

Люди вы показились?

Источник: Facebook-страница Антона Швеца

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Теги:
#Спутник #Сергей Притула #ВСУ