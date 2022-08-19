Политический деятель Борислав Береза рассказал о том, что известный "киборг" Евгений Жуков ("Маршал") рекомендовал ему брать с собой на войну, и насколько советы помогли в действительности

Мне сегодня позвонил один хороший знакомый и спросил, что надо брать с собой на фронт. Его призвали. И тут я вспомнил, как обращался с таким же вопросом к Позывной Маршал. О, я те советы не забуду. И я ему очень благодарен за каждый совет. Хотя в тот момент мне казалось, что он малеха перегибает. Но нет, он был прав на 100%. Я помню, как он мне сказал взять с собой в Ирпень воду, шоколад и галетное печенье.

- А нас разве не должны кормить?

- Должны и будут — это разные понятия. Лучше возьми. Тогда точно не будешь голодным. И воду возьми. Без воды совсем плохо.

Я вспомнил, как он рассказывал о том, как в Донецком аэропорту ему с бойцами 79 бригады пришлось раскручивать батареи и сливать воду из них, чтобы напиться. А другой воды не было. Поэтому воду с собой я взял. И все остальное тоже. Маршал оказался прав. Эти мои шоколадки с печеньем мы там и ели.

- Броня и каска обязательно. Каску хоть примотай скотчем к голове, но не снимай. Каска и броня — это шанс выжить. Не гарантия, но шанс, — говорил он мне тогда. Через пару месяцев мы с ним смотрели на мою каску, в которую прилетел осколок. Маленький, противный кусочек металла. Но мне повезло, что каска с "височками", поэтому несмотря на то, что осколок попал по касательной в "височек", я все же пишу этот текст. А на каске скол. И если бы я был без каски…

Но я слушал, что мне говорил Маршал и делал так, как он говорил.

Позже, когда я ехал на фронт, то он дал ещё несколько советов:

- Слава, возьми с собой пару трусов, носки и футболки. Выдадут там? Хорошо. Не выдадут? Поверь, они тебе пригодятся. Возми турникеты. Как минимум два. Они должны быть легко доставаемы. И много влажных салфеток.

- Насколько много?

- Чем больше — тем лучше. Видишь ли, лопухи имеют свойства внезапно заканчиваться, а салфетки тебе помогут. И не только в этом случае. Теперь дальше. Тепловизор. Это то, без чего ты ночью скорее возможная жертва, а не солдат. И лопата. Лопата спасла не одну жизнь. Не жди, что тебе кто-то привезёт лопату. Каждый ждёт, а потом ножом роет окоп. Бери лопату. И возьми шоколад. Побольше возьми.

- Ну… Там нас будут точно кормить, — предположил я.

- Будут. Если будет возможность подвезти еду. Но такая возможность будет не всегда. А шоколад — это энергия. И возможность поднять себе настроение. Последнее очень важно. Сам поймёшь. И ещё одно. Не старайся много на себя навестить. Тебе все это тащить. БК, еда, вода и самая необходимая амуниция. Ну и салфетки с лопатой. И тащить будешь сам. Должно быть все чётенько!

Реально пригодилось все. Кроме лопаты. Мне просто повезло. И я по достоинству оценил все советы. Но за шоколад особая благодарность. Тем более, что первые два блока шоколада у меня ушли быстро. Нет, я не сам их съел. Просто это оказался отличный способ для поднятия настроения. И я помню скольким он помогал — от солдатов до зам по МПЗ и комбата. Шоколад на войне штука очень классная.

В общем, я все это вспомнил и повторил эти советы знакомому. Он послушал и спросил какой шоколад лучше. Других вопросов у него не возникло. Чуть позже, в разговоре с Михаил Макарук, я упомянул про эти советы.

- А ты напиши про них, — сказал он.

И я написал. Для истории. И может это кому-то поможет. Советы, хоть и не мои, но очень правильные и дельные. Их практичность проверена на себе. Так что пользуйтесь, если кому надо, но не забудьте сказать за них спасибо. Не мне. Маршалу. Да, Женя, спасибо тебе! И не только за советы, но и за то, что ты и твои "Хижаки" делают для сегодня Украины!

Источник: Фейсбук Борислава Березы