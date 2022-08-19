В Бахмуте ад, про Пески вообще молчу. А в соцсетях какие-то бесконечные ср*чи

Известный украинский волонтер Роман Доник о бесконечных спорах украинцев в соцсетях

К сожалению мы все очень любим упрощать. И упрощаем. Мы даже не пытаемся понять по какому краю до сих пор идем. Вместо этого какие-то бесконечные ср*чи. Такая самотерапия что-ли? По-украински. ХЗ. Начал по диагонали читать ленту. Нервы сдают. Такое впечатление, что действительно что-то выключается в головах. Хотя вот оно, рядом. Вся информация лежит.

Вся картина мира, в которой у нас такое шаткое положение. Просто пост на странице Главнокомандующего ВСУ от 16 августа. Два абзаца. Цитаты.

"Отметил, что по всей линии фронта противник продолжает наступать. При этом производит около 700-800 обстрелов наших позиций ежедневно, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Основные усилия сосредотачивают на вытеснении наших войск из Донецкой области. Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка-Пески-Марьинка."

"Поблагодарил генерала Эйра за помощь, особенно в подготовке наших военных. В условиях тяжелых боевых действий мы чувствуем нехватку обучающего состава, ведь все, кто могут держать оружие и умеют воевать, находятся в боевых порядках."

…

"По всей линии фронта противник продолжает наступать. Обстрелы наших позиций каждый день, применяя от 40 до 60 тысяч боеприпасов". Надо просто это понимать. Противник продолжает наступать. Применяя до 60 тыс. боеприпасов. Просто зафиксируйте это. Просто осознайте это. "Ситуация напряженная, но полностью контролируемая", это не значит, что мы побеждаем. Это значит, что у нас есть где-то резервы, которые ценой больших потерь не допустят продвижения к определенным рубежам. К рубежам, которые определены сегодня важными. Просто у врага не будет сил. Мы его обескровим ценой своих потерь. Это сегодня. А что будет завтра, еще ничего не ясно. И нет другого решения этого вопроса на войне. Только наносить поражение врагу и нести потери. Потому что это не кино.

Под Изюмом враг пытался вчера атаковать силами танкового батальона при поддержке пехоты. В Бахмуте ад. Про Пески вообще молчу. Интенсивность боев такова, что не то что поесть, в туалет по маленькому некогда сходить. Зато в соцсетях адище ср*чевое. Что с нами, люди?

И сразу же следующий абзац. О подготовке. Всем же понятно, о чем там? О подготовке военных. За рубежом. Вам нужно объяснять, почему у нас не хватает сейчас подготовленных военных? Или вы сами это все понимаете? Кончаются подготовленные военные. Не хватает их. Все понимают, почему? И здесь не до преломления рук. Ибо все еще вопрос выживания государства открыт. Действительно ли думаете, что враг, если будет иметь силы и преимущество, просто остановится на каких-то условных границах и не попытается идти дальше? Откажется от планов? Правда? Ну вот хотя бы одну причину назовите? Так почему на большей части Украины создалось впечатление, что война уже где-то там далеко локализована, и пора устраивать ср*чи?

Я, правда, не понимаю. То ли я себе нарисовал такую картинку, мотаясь между Изюмским направлением, Бахмутом, Харьковом и обучением командиров пехотных отделений, то ли люди в большинстве своем делают "чик, я в домике".

У нас не хватает времени, нервов и сил. Потом заходишь в соцсети а тут пи***ц какой-то. Иначе не назовешь.

Понимаете, у нас сейчас война в самом активном процессе. Это та война, о которой мы ничего не знали даже из истории. Даже если хорошо учили историю. Потому что это касается нас лично. Каждого. Ибо убивают нас. Наших знакомых и окружающиех. Разрушают наши дома. Это потом историки идеализируют каждого из нас, каждого погибшего и опишут, как сверхчеловеческими усилиями, мы все вместе… И цена, какой все далось, никого не будет шокировать. Потому что будет сухая статистика. Тысяча туда, три тысячи туда плюс минус десять тысяч там. Это всегда так в книгах работает. Когда включают героический эпос. И все будут гордиться. Ибо мы с вами о героизме много читали, пока не пришло наше время жить во время этого героизма. И выяснилось, что за статистикой живые, близкие нам люди. Которые еще вчера были, а сегодня больше никогда не будут. И сегодня еще не конец. Еще ничего окончательно не решено. Враг наступает, а у нас нехватка подготовленных людей. Это простая истина, с которой мы не хотим считаться. Я не знаю, где взять время и сил, чтобы делать болбше. Правда, не знаю. Потому что пока не вижу перелома к лучшему. А усталость вижу. Нехватку всего вижу. Недостачу вижу. Людей, уставших от "войны" вижу. Только война не закончится из-за того, что мы от нее устали. Пока она, война, не устанет из-за нас, она не кончится. Пока враг не закончится до критического уровня, она не устанет.