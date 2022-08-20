Украинский журналист Денис Попович увидел интересные аналогии между происходящей сейчас "бавовной" в Крыму и воздушным сражением в небе над ливанской долиной Бекаа в июне 1982 года, когда израильской авиацией были уничтожены десятки русских самолетов и зенитно-ракетных комплексов

Изучение материально-технической части любого зенитного ракетного комплекса, в моем случае — ЗРК 9К37 М1, предполагает изучение сопутствующей дисциплины — тактика войск ПВО.

Складываем 2 и 2.

На деньги проекта "Народный "Байрактар" (с гордостью говорю о том, что в этом масштабном донате есть и моя скромная доля) был куплен спутник с программным обеспечением и подключением к орбитальной группировке еще в два десятка спутников. Таким образом, мы в замечательном разрешении видим все, что происходит на поверхности Земли, включая оккупированный Крым.

И в тот же день, когда мы узнаем об этой покупке, зацветает бавовна в Керчи, под Севастополем (Бельбек). А сегодня — Евпатория, снова Керчь и опять Севастополь.

И везде срабатывает ПВО. Обыватель радостно фотографирует вспышки в небе, русские пропагандисты снимают успокаивающие видео о том, что прилетов нет, но они не изучали тактику войск ПВО даже в таких общих чертах, как изучал ее я).

А это, насколько я могу судить, — разведка боем, последовательное вскрытие системы противовоздушной обороны Крыма.

"Звезда смерти" Притулы фиксирует районы запуска ракет, регистрирует основные и запасные стартовые позиции зенитных ракетных комплексов. А дальше? А дальше русских в Крыму ждет своя долина Бекаа. Во всяком случае, смею на это рассчитывать).

Не зря же нам американцы разрешили стрелять по Крыму.

И не зря же у нас скоро День Независимости.

И это же так символично, ведь в долине Бекаа в 1982 году под раздачу попали сирийцы, нынешние друзья россиян, предводимые отцом действующего сирийского президента Башара Асада.

Источник: Фейсбук Дениса Поповича