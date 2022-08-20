Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук специально для "Телеграфа":

Приближается 31-й День Независимости Украины.

Думаю, ВСУ следует ожидать особой благодарности от всего украинского народа в этот день. Это будет правильно. Как правильно будет и накануне Дня Независимости, 23 августа, когда мы отмечаем День государственного флага (за который много кто погибает сейчас, который безгранично ценят на фронте), всем украинцам вывесить желто-голубые стяги на балконах, окнах, во дворах частных домов, на всех предприятиях и учреждениях. Оно того стоит.

Со стратегической – военной – точки зрения, после тех "страйков", которые ловят кацапы на своей территории (привет Белгородской области), на территории временно оккупированного Крыма (российские военные объекты где, что признали в США, являются логичными целями для ВСУ, поскольку Крым – это Украина), после Новофедоровки (аэропорт "Саки"), Керчи, Бельбека, Межводного, Севастополя – они и далее будут крепко отгребать. Не зависимо от дат.

Россияне, безусловно, попытаются как-то помешать нам нормально отменить День Независимости. Они ведь помешаны на цифрах, на сакральных значениях. Но с этими цифрами и сакральными датами, противник за последний месяц почти не продвинулся ни на одном направлении. И это – при его огромном преимуществе в артиллерии, бронетехнике, авиации, живой силе. Что говорит о том, что у ка**пов заканчивается понятие стратегической инициативы.

А далее всё зависит от поддержки Украины западными союзниками.

При формировании в 2017 году Сил специальных операций – главным приоритетом было преимущество качества над количеством. И мы потихоньку этого добиваемся на всех фронтах. Не без проблем, но добиваемся.

Вполне реально, что россияне будут нас бомбардировать 24 августа, усилят ракетные атаки. Но я бы не привязывался в этом смысле ко Дню Независимости. Потому что удары по нам наносятся каждый день. К тому же, сами россияне признали, что не способны наносить высокоточные удары по военным объектам. Потому лупят по всему подряд, используя тактику массового террора. Тем самым в очередной раз подтверждая, что россия – государство-террорист.

Но ничего… Все эти ур**ы получат по полной программе. Со временем.