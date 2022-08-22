Перед украинским Днем Независимости путин оказался в сложной ситуации - Алексей Голобуцкий
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 986
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа":
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если оккупанты проведут в Мариуполе "показательный суд" над украинскими военнопленными, в том числе и "азовцами", которых в рф признали террористами, это станет чертой, после которой любые переговоры с кремлем потеряют смысл.
Если путин, действительно, хочет переговоров, о чём говорят последние сигналы из Кремля и его посланников, то для него перенести судилище на некий другой срок, как уже туда-сюда переносят псевдореферендумы – не проблема. Всё это можно объяснить сложной фронтовой обстановкой и так далее.
Но это – если мыслить рационально. А с этим у рф не всё гладко.
С другой стороны, в кремле могут сослаться, что россия тут ни при чём, что это всё – "самостоятельная днр". И из днрии уже звучат соответствующие меседжи.
Может, разыграют спектакль, что т.н. "днр" устроит судилище, а рф потом попросит смягчить приговор. Или что-то в этом роде.
Если говорить о других подлянках ко Дню Независимости Украины, россияне, конечно, могут и далее забрасывать нас ракетами. Но у них, похоже, всё меньше возможностей для этого. И бросать в ход тающие ракеты, которые стоят огромные деньги, под решение не военных, а политических задач (как-то – насолить Украине 24 августа) – нелепо.
Тем более, что ничего таким образом россияне не решат. Даже если они снесут с лица земли правительственный квартал – это будет картинка для внутрироссийского зрителя. Украина не дрогнет. А Запад получит дополнительный аргумент помогать нам еще больше, потому что война стала тотальной.
Так что перед украинским Днем Независимости путин оказался в сложной ситуации.
Но если он всё же решится – это будут массированные удары с целью пробить нашу ПВО. В российских пабликах сейчас вовсю обсуждают подготовку некой серьезной массированной операции именно в воздухе. Обсуждается массовый удар с самолетов ракетами – с целью подавить украинскую противовоздушную оборону.
Ведь имея абсолютное преимущество в авиации, в ракетах, россияне не могут ничего поделать с Украиной. Именно потому, что у нас довольно неплохо работает ПВО.
Надеюсь, мы готовы и к этому сценарию.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.