Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа":

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если оккупанты проведут в Мариуполе "показательный суд" над украинскими военнопленными, в том числе и "азовцами", которых в рф признали террористами, это станет чертой, после которой любые переговоры с кремлем потеряют смысл.

Если путин, действительно, хочет переговоров, о чём говорят последние сигналы из Кремля и его посланников, то для него перенести судилище на некий другой срок, как уже туда-сюда переносят псевдореферендумы – не проблема. Всё это можно объяснить сложной фронтовой обстановкой и так далее.

Читайте также: Категория Украина Оккупанты устроят судилище над защитниками Мариуполя: названа дата Захватчики выбрали символичный для каждого украинца день

Но это – если мыслить рационально. А с этим у рф не всё гладко.

С другой стороны, в кремле могут сослаться, что россия тут ни при чём, что это всё – "самостоятельная днр". И из днрии уже звучат соответствующие меседжи.

Может, разыграют спектакль, что т.н. "днр" устроит судилище, а рф потом попросит смягчить приговор. Или что-то в этом роде.

Если говорить о других подлянках ко Дню Независимости Украины, россияне, конечно, могут и далее забрасывать нас ракетами. Но у них, похоже, всё меньше возможностей для этого. И бросать в ход тающие ракеты, которые стоят огромные деньги, под решение не военных, а политических задач (как-то – насолить Украине 24 августа) – нелепо.

Тем более, что ничего таким образом россияне не решат. Даже если они снесут с лица земли правительственный квартал – это будет картинка для внутрироссийского зрителя. Украина не дрогнет. А Запад получит дополнительный аргумент помогать нам еще больше, потому что война стала тотальной.

Так что перед украинским Днем Независимости путин оказался в сложной ситуации.

Но если он всё же решится – это будут массированные удары с целью пробить нашу ПВО. В российских пабликах сейчас вовсю обсуждают подготовку некой серьезной массированной операции именно в воздухе. Обсуждается массовый удар с самолетов ракетами – с целью подавить украинскую противовоздушную оборону.

Ведь имея абсолютное преимущество в авиации, в ракетах, россияне не могут ничего поделать с Украиной. Именно потому, что у нас довольно неплохо работает ПВО.

Надеюсь, мы готовы и к этому сценарию.