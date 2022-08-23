Бывший нардеп и экс-зампредседателя Совмина АР Крым Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" дал прогноз на 24 августа:

Во вторник, 23 августа, Украина празднует День государственного флага. В среду, 24 августа, мы отметим 31-ю годовщину Независимости. Учитывая широкомасштабное российское вторжение, мероприятия проводятся не с таким размахом, как ранее. Что логично, учитывая угрозу массированных ракетных ударов со стороны агрессора.

Впрочем, ничего кардинального, чтобы переломить ход войны, россияне сделать ни 23, ни 24 августа, ни вообще в обозримом будущем, не смогут. А напакостить постараются, безусловно.

Читайте также: Категория Украина День Независимости Украины в условиях полномасштабной войны: чего ждать и почему На День независимости не исключены как "подарки" украинцам от ВСУ в виде метких прилетов у оккупантов, так и обстрелы со стороны россиян

При этом многие вещи, которые они анонсировали – это, в том числе, игра на нервах.

К примеру, на прошлой неделе появилась информация, что россияне 22-25 августа закрывают воздушное пространство над отдельными районами Липецкой, Воронежской и Белгородской областей. Все граничат с Украиной. Но надо понимать, что в условиях тоталитарного государства, каковым является рф, им нужны считанные часы, а то и меньше, чтобы закрыть небо в тех или иных регионах. Зарубежные рейсы сейчас там не летают. Речь о внутренних рейсах, отмену или переориентацию которых в Кремле могут чем угодно объяснить.

Поэтому, подчеркиваю, это, в том числе, игра на нервах. Но это не значит, что такие шаги не могут быть предвестником каких-то агрессивных действий со стороны рф. К примеру, подготовка массированных ударов ракетами, в том числе с помощью самолетов.

Они сейчас собирают весь смертоносный металлолом, который остался. Те же переделанные зенитные ракеты.

Учитывая, что в Кремле вполне могли принять подобное решение (портить нам в праздничные дни жизнь), следует готовиться к ударам по системам нашей противовоздушной обороны (ПВО), радиолокационным объектам. Задачей противника может быть, как и в первые дни новой фазы войны – подавить систему предупреждения, систему ПВО, чтобы агрессор мог использовать свои самолеты, имеющие ракеты небольшого радиуса действия. Сейчас они просто боятся соваться с ними на нашу территорию, потому что мы дали жесткий ответ, покрошив сотни российских самолетов и вертолетов.

И всё же, понимая вероятность подобных действий противника, мы должны иметь возможность переносными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) активно противодействовать на границе таким попыткам.

Читайте также: Категория Украина Пик российского давления может прийтись на День Независимости Украины – генерал Маломуж Россия демонстрирует готовность наносить новые удары с массовыми жертвами, чтобы украинский народ поддержал идею "быстрого мира"

С точки зрения объектов, по которым могут бить россияне, мишенью может стать всё, что угодно. И центры принятия решений, и киевские мосты, и плотина Киевского водохранилища. К этому надо готовиться. Для этого у нас есть Генштаб, военные, спецслужбы. Они должны анализировать все риски – и использовать все имеющие возможности по противодействию.

Что касается анонсируемого оккупантами судилища над "азовцами" в Мариуполе – тут немного другая история. Если ракетные удары – это попытка деморализовать украинский народ, то "трибунал" в Мариуполе – больше ориентирован на внутрироссийского потребителя. Опять будут рассказы о "нацистах" и так далее.

К большому сожалению, они это шоу вполне могут устроить. Даже несмотря на предупреждение со стороны украинского президента, что это похоронит гипотетические перспективы переговоров в будущем.

В итоге это пойдет в копилку военных преступлений россии и лично путина. Последний давно заработал себе высшую меру наказания в международном трибунале, который, я уверен, будет. И над путиным, и над всеми его пособниками.

Ну, а мы, отмечая 31-й День Независимости, должны думать о будущем. И стараться сделать всё, чтобы 32-й День Независимости мы праздновали на всей территории нашей страны, а международный трибунал над российскими агрессорами и их пособниками был в самом разгаре.