Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" проанализировал последние провокации россии

Историю с убийством Дарьи Дугиной сложно увязывать с историей вокруг Запорожской АЭС, где сами россияне устраивают провокации, а потом требуют созвать Совбез ООН, чтобы пообвинять Украину. Но это – параллельные кейсы, направленные на одну цель – дискредитация Украины в глазах мирового сообщества.

ФСБ стремится привязать "Азов" к ситуации вокруг Дугиной для того, чтобы выгодно продать мировому сообществу судилище над пленными азовцами, которое планируется провести в ближайшее время в Мариуполе. Мол, посмотрите же, мы судим террористов и убийц.

Понятное дело, что сюжет с убийством Дугиной, придуманный ФСБ, совершенно не дружит с логикой, но с логикой там никогда и не дружили.

Шантаж вокруг ЗАЭС — это средство принудить Украину к переговорам о перемирии на основе сложившегося статус-кво, то есть с учетом уже захваченных территорий. Прекращение огня выгодно россиянам для того, чтобы накопить силы и в следующем году предпринять новое наступление, но уже с более выгодных позиций.