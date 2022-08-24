Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" назвал главное достижение Украины за полгода войны

В среду, 24 августа, Украина отмечает не только День Независимости. Сегодня – полгода с начала широкомасштабной российской агрессии против нашей страны.

И эти полгода показали, что Украина как государство, украинцы как нация – существуют.

Последние лет десять в россии целенаправленно продуцировали мифы об Украине как о несостоявшемся государстве. Подчеркивали, что украинский и российский народ – единое целое, что мы должны жить вместе. То есть, фактически готовили информационную подкладку, аргументацию своего похода (вторжения) во имя объединения славянских народов. Беларусь пытаются взять мягкой силой. С Украиной так не получилось.

И наше сопротивление – это не только удачные действия вооруженных сил Украины (хоть в первую очередь, конечно, именно ВСУ стали залогом того, что россия не достигла своей цели и не оккупировала всю нашу страну), но и то, что весь народ сказал "нет!" российским хотелкам. Нам не нужны никакие СССР-2 и псевдобратские объятия. У нас есть свой путь, своя держава!

Будем объективными – немало даже цивилизованных государств воспринимали Украину неоднозначно с точки зрения нашей государственности. Считали нас сферой российских интересов – и не особо этому мешали. Но на сегодняшний день всему миру четко ясно, что Украина не просто самостоятельное государство, но и – сильное, способное противостоять рф, которую все боялись (а некоторые и продолжают бояться).

Это, с моей точки зрения, главный вывод в 31-й День Независимости Украины.