Экс-нардеп, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов специально для "Телеграфа" оценил, какие важные праздники в Украине появятся, кроме Дня Независимости

Ценность некоторых понятий осознается более сильно из-за угрозы их утраты. Сегодняшний День Независимости – особенный.

Именно сейчас украинцы поняли, что независимость – не только официальное название государственного праздника. Мы реально увидели угрозу независимости, которая означает и угрозу каждой украинской семье.

Приход войск российского агрессора – "чужих", с чужими порядками и требованиями – теперь лишь усилил ценность независимости и потребность ее защищать. У каждой страны есть свой государственный праздник, в который проводят торжества и принимают поздравления. Как правило, это день обретения независимости от метрополии. В странах, не являвшихся колониями или зависимыми территориями, придумывают другие поводы для установления национального праздника. Для Украины теперь вопросов не остается, хотя мы можем ожидать определенную конкуренцию двух дат – предстоящего праздника Победы в войне и Дня Независимости.

В будущих празднованиях явно вырастет внимание к защитникам страны. Восстановят военные парады, которые будут показывать готовность отразить любую агрессию. Будет создан величественный мемориал памяти павших героев – и это станет основой новых традиций и идеологии. Отражение агрессии российской империи будут совмещаться с развитием украинской экономики и интеграцией в европейские структуры.

В своем поздравлении ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская война за независимость разбудила и объединила Европу, которая теперь рядом с Украиной борется против захватчиков. А после войны и послевоенного восстановления у нас появится еще один конкурирующий праздник – День вступления в Европейский Союз.