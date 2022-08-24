Украинский блоггер, соучредитель партии "Демократический Топор", капитан ВСУ Виктор Трегубов о Дне Независимости и войне:

Они хотели забрать наше самое дорогое – независимость.

Мы заберем их самое дорогое: иллюзии. Возможность обманывать самих себя. Возможность гордиться собою мнимыми.

Мы покажем Васе, который сидит в гнилом бараке в поселке за полярным кругом, что он так живет не ради величия, а потому, что ничтожество из ничтожного рода. Ибо величия нет.

Нет ракет. Нет танков. Никто не боится и тем более не уважает. Путин не стратег, а лысый больной дед с подростковыми комплексами. Кадыров не жестокий и ужасный варвар на службе империи, а просто аниматор на понтах с четвертым подбородком вдоль сисек четвертого размера. Российский десантник — это не непобедимая машина смерти, а обрыганная свинья в фонтане, которая при первом случае бросает своих и убегает куда глаза глядят.

Они это знают. Поэтому выстроили сложнейшую конструкцию психологической защиты, чтобы этого не видеть. Делать вид, что этого нет.

Мы разобьем их на поле боя и заберем у них такую возможность. Мы заставим их увидеть себя в зеркале. Мы заставим их признать для себя, какова настоящая Россия.

И это будет самая страшная возможная кара.

С Днем Независимости!

Источник: страница Трегубова в соцсети Фейсбук