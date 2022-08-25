Выбора нет. Или Буча, фильтрационные лагеря и подвалы, или выплатить цену до конца и победить - Кирилл Данильченко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3
Блогер и военный эксперт Кирилл Данильченко о той цене, которую платят страны за свою независимость, и Украина не стала исключением:
Ни одна страна не заплатила другой цены за независимость, чем ту которую сегодня платит Украина. Балканы времен османской оккупации, Алжир, Чили, США, Израиль — все платили цену кровью и железом.
Израиль потерял 1% населения — это как если бы у нас погибло 400 тысяч человек.
Всегда это сопровождалось тяготами и лишениями. Ни для одного молодого государства это не было легкой прогулкой.
За Континентальной армией Вашингтона тянулся кровавый след изорванных об лед ног в обмотках. Евреи обороняли свои поселения с автоматами из водопроводных труб и минометами, призвав 40% своего населения в силовые структуры.
Не стала исключением и Украина.
У каждого из нас будут телефонные номера, что больше не ответят, разбросанные между границами родственники, люди через одно рукопожатие на протезах и с тремя контузиями, в каждой семье тот кто служил, крутил гайки, волонтерил.
Но будут и те, кто высаживался на Змеиный, работал по флагману ЧФ и вынес половину его бортов, накрывал авиацию агрессора в Саках и Миллерово, сбивал "Стугной" вертолеты. Кто нанес оперативное поражение войскам РФ у Харькова, Киева, Чернигова и Сум.
Мы выковали в боях одну из лучших в мире артиллерийских школ, наше ПВО и ВВС работают так, что противник старается не залетать за линию соприкосновения, мы нанесли тяжелейшие потери флоту РФ со Второй Мировой войны и вынесли больше тысячи танков.
Когда через север Украины пошли вражеские колонны их рвали браконьеры, рыбаки и охотники, ТРО забило не меньше "Панцирей" чем это сделал весь парк БПЛА Турции.
Сейчас когда секут реактивкой Харьков, Николаев и города на востоке, когда наша пехота платит страшную цену в позиционных боях, когда в ленте через день некрологи и фото из больниц с ранеными, кажется, что эта цена неподьемна. Но другой не было и никогда не будет на этой планете. Свобода не бесплатна.
Выбора нет. Или Буча, фильтрационные лагеря и подвалы или выплатить цену до конца и победить. Зато ни один человек на этом шарике больше не скажет — "Украина? Да что-то слышал. Это где-то у России. Чернобыль, Кличко, футбол". Где это, кто это и как мы воюем, запомнят все.
И еще пару поколений даже от мыслей обсудить статус Берегово или надавить на украинцев по шельфу, у политиков будут вставать дыбом волосы. С праздником! Наша страна будет жить, а раковая опухоль на востоке сдохнет.
Источник: страница Кирилла Данильченко в соцсети Фейсбук
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.