Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

До конца этой недели россия может подтвердить проведение референдумов о присоединении на территориях Украины, которые контролирует армия рф. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Провести референдумы на Донбассе, пока рф не контролирует территорию Донецкой и Луганской областей в административных границах, Москва не сможет. "ДНР-ЛНР" объявили свой "суверенитет" именно в этих пределах, и именно в них путин признал их независимость. А проводить референдум по присоединении к рф на части "государства", а не всей его территории – невозможно. Поэтому, речь сейчас может идти только о южных областях Украины. Там нет провозглашенных "государств", соответственно, они могут объявить "суверенитет" на тех территориях, которые рф контролирует де-факто, то есть на части Херсонской и Запорожской областей.

Таким образом путин хочет продемонстрировать Западу, что не отдаст эти территории и война приобретет затяжной характер. Он понимает, что это нежелательный сценарий для Запада и надеется, что такой сигнал заставит наших партнеров снизить уровень поддержки Украины и постепенно снимать санкции с рф.

Возможно, в каких то странах такая политика может привести к желаемому для путина эффекту. Но не думаю, что она как-то изменит позицию наших основных партнеров: США и Британии.

Для нас же аннексия россией новых украинских территорий глобально ничего не меняет. Это не будет вариант Крыма, и даже Донбасса. Мы будем отвоевывать свои территории по мере наличия у нас оружия и ресурсов.