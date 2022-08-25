Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар прокомментировал последние события на Запорожской АЭС

Впервые в истории произошло полное отключение ЗАЭС от энергосети. Каков ресурс выживания станции? И чем вообще опасен ядерный шантаж россиян…

Сначала о ресурсе: в случае потери энергопитания на атомной станции есть запасные генераторы. В свое время главный инженер Запорожской АЭС говорил, что на предприятии есть три дизельные станции, каждая из которых способна продержать безопасную работу охлаждающих насосов на АЭС в течение суток. При сильной экономии 3 запасные дизельстанции смогут проработать максимум 4 суток.

То есть, у россиян де-факто есть 2-3 дня для возобновления питания ЗАЭС.

Если им этого не удастся, то дальше может произойти взрыв, подобный тому, что произошел на Фукусиме.

Что вообще известно: сегодня из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, полностью отключилась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов

В результате 2 работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полную энергетическую изоляцию ЗАЭС.

Чем это чревато: внешнее питание нужно энергоблокам для работы насосов, охлаждающих активную зону реактора.

В чем разница между чернобыльскими (графитовыми) и запорожскими (водо-водяными) реакторами: если не прибегать к многочисленным подробностям, то на запорожском типовом реакторе есть защитная оболочка, как и на фукусимских реакторах. На Фукусимской АЭС №1 эта оболочка вобрала в себя до 98% всех радиоактивных веществ, в воздух вылетело всего 2%.

То есть опасность от взрыва Запорожской станции будет большой, но нанесет в разы меньше вреда, чем Чернобыль.