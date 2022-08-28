Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец специально для "Телеграфа":

На следующей неделе мы из первого лета широкомасштабной войны против российского агрессора вступим в первую такую осень. Что можно ожидать от этой "стыковочной" недели?

Уже понятно, что пока к широкомасштабному наступлению не готовы ни оккупационная армия, ни ВСУ. Мы еще не накопили достаточного количества средств огневого поражения – ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, у нас не хватает брони – тех же бронетранспортеров, на которых должна передвигаться пехота. Сейчас не 40-ые прошлого века. Пехота не бегает по полю со штыками наперевес. Она должна ехать на бронетехнике, которой нам не хватает.

У россиян – аналогичная ситуация. Они понесли тяжелые кадровые и технические потери. В значительной мере разгромлена их ПВО на юге. Оккупанты пытаются восстанавливаться. Подтягивают к границам огромное количество авиации – 400 самолетов, около 360 вертолетов. Но есть недостаток пилотов.

Поэтому ближайшая неделя вряд ли принесет какие-то прорывы на фронте с чьей-либо стороны. Локальное наступление возможно. Но глобально ничего не изменится.

То же самое, думаю, касается мировых событий. Не запланировано ничего экстраординарного. Понятно, что россия может пойти на теракты – на той же Запорожской АЭС. Но их вероятность сейчас, к счастью, начинает снижаться. Тем более, что на предстоящей неделе анонсировано прибытие на станцию миссии МАГАТЭ.

Если говорить о ЕС, то предстоящая неделя будет важна намеченной на конец августа неформальной встречей в Праге глав МИД стран Евросоюза касательно визовых ограничения против граждан рф. Которые вряд ли будут решены в нужном ключе. Слишком далеко находятся позиции стран ЕС. С одной стороны – страны Балтии, Польша, ряд других государств восточной Европы. С другой – Франция и Германия, лидеры ЕС, которые не намерены вводить визовые ограничения против россиян. Очевидно, что здесь всё будет развиваться шаг за шагом. Мы помним первые месяцы широкомасштабной войны, когда Франция и Германия вообще отказывались говорить о военной помощи Украине. А теперь, скрепя сердце, медленно, но начали ее предоставлять.

Массированный визовый удар по рф могут нанести в случае новых злодеяний с ее стороны. Которые, к сожалению, точно будут со стороны российской военщины. И тогда даже странам центральной Европы ничего не останется, кроме как вводить новые ограничения. При этом полностью отменять выдачу виз россиянам всё равно не будут. Какие-то лазейки оставят (а-ля оппозиционеры, люди с особыми талантами, студенческие визы и так далее). Хотим мы этого или нет.

Что до США, то поскольку там разгорается предвыборная кампания (речь о всеобщих выборах, которые проводятся в середине четырехлетнего срока полномочий президента – в данном случае 8 ноября; заполняются все 435 мест в Палате представителей и 33 или 34 из 100 мест в Сенате – прим. ред.), демократы и республиканцы будут наращивать свои усилия. В том числе – пиарясь (в хорошем смысле) на нашей войне с русскими. Так что могут быть новые – позитивные в этом ракурсе – инициативы со стороны Конгресса.