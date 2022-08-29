Журналист Денис Казанский прокомментировал смерть херсонского коллаборанта

Жил себе народный депутат Украины Алексей Ковалев. Успешный бизнесмен, молодой политик с амбициями. В конце прошлого года купил киевский "4 канал" — явно с прицелом на усиление политического влияния. Казалось, впереди только рост.

Но вот начинается российское вторжение и 33-х летний нардеп внезапно решает обменять политическую карьеру, бизнес и только что купленный телеканал на пост в оккупационной администрации Херсонской области. Конец оказался немного предсказуем — вчера Ковалева застрелили в собственном доме из дробовика. Молодец, поддержал Россиюшку!

Самое потрясающее, что и у Ковалева, и у других его коллег-гауляйтеров перед глазами есть примеры Беднова, Мозгового, Дремова, Гиви, Захарченко и прочих коллаборантов, которых в итоге ликвидировали в мутных разборках. Казалось, уже и обезьяна бы поняла, что связываться с Россией гибельно и опасно. Все равно замочат — не диверсанты, так свои. Но нет. Необучаемые кретины соблазняются на обещания наживы и один за другим отправляются в ад.