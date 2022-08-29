Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука специально для "Телеграфа":

Если взять в общем те украинские территории, которые временно находятся под контролем российской армии, к концу лета виден ряд четких трендов.

Тренд первый. Социальный. Если говорить об организации внутренней жизни и хозяйственной деятельность, то оккупированные территории стремительно приближаются к очень непростым, мягко говоря, временам. Имеется в виду осенне-зимний период. Оккупантам не удается в разрушенных их же обстрелами городах и поселках наладить водоснабжение, электроснабжение, систему отопления. Они этого не скрывают. Недавно главарь так называемой "ЛНР" Пасечник признал, что после боев за Попасную город, сметенный обстрелами самих же оккупантов, находится в таком состоянии, что нет смысла его отстраивать.

Огромные проблемы с водоснабжением и на оккупированной части Луганщины, и на оккупированной части Донетчины. Даже Донецк имеет с этим колоссальные проблемы. В каких-то районах самого крупного города на оккупированном Донбассе воды нет уже две недели, где-то она подается на три часа в пять-шесть дней. Уже понятно, что не будет возможности ни наладить нормальную жизнь гражданского населения, ни нормально пережить холода.

Тренд второй. Политический. Постоянные переносы и смены позиций по поводу проведения так называемых "референдумов" говорят о неуверенности оккупантов в положительном исходе этих изначально фейковых народоизъявлений. Очередная дата, которую Кремль, вроде бы, назначил – 15 сентября. То есть, уже не 11 сентября, день всероссийского голосования. Ну, а летний сезон псевдореферендумов, понятно, закрыт.

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Всё это говорит о неуверенности захватчиков. В том же оккупированном Бердянске, что в Запорожской области, за два месяца массовой раздачи российских паспортов, их получили лишь около тысячи человек. Такие темпы, конечно, не удовлетворяют россиян. Похоже, в ближайшее время никаких особых подвижек в этом процессе не будет. Хоть русские принимают всевозможные шаги, чтоб принудить украинских граждан на временно оккупированных территориях получить их паспорта. Но успеха в этом явно не наблюдается.

Третий тренд. Партизанский. Я буквально вчера встречался со старыми друзьями из Луганской области, обсуждали и этот процесс тоже. Честно скажу, я доволен тем, как действуют наши силы в тылу противника. И свежая новость, что удалось на оккупированной части Херсонщины добить бывшего нардепа от "Слуги народа" Ковалева, перешедшего на сторону врага, – очередное тому подтверждение. Свидетельство эффективности тех шагов, которые предпринимает Движение сопротивления.

Практически каждый день просматриваю доклады нашего управления разведки, а также сепаратистские, пророссийские паблики. ГУР дает официальные данные об истреблении противника, в том числе на временно оккупированных территориях. Ну, а паблики фактически подтверждают эту информацию, истерически рассказывая о разного рода действиях "укронацистов-террористов" (как они называют партизан). И меня радует такая истерика и такая информация о действиях наших граждан на временно оккупированных территориях. Не удается захватчикам, несмотря на все потуги, пребывать в состоянии уверенности, безопасности. Практически каждый день в том или ином населенном пункте, в разных областях, происходят акты возмездия.