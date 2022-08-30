Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук специально для "Телеграфа" оценил обстановку на фронте в Украине:

Напавшая на Украину путинская россия сейчас активно выгребает на Херсонщине.

Пришедшая нас демилитаризировать страна-агрессор вовсю демилитаризируется в Украине. Весь мир боялся рф как огромную мощную державу. Давайте вспомним первые дни с полномасштабного российского вторжения. Практически все зарубежные медиа прочили быстрый крах украинской армии и государства. Что в итоге? Рухнул миф о "второй армии мира" — российской. И появились легенды о ВСУ.

Читайте также: Категория Украина Контрнаступление ВСУ: где на юге Украины сейчас проходит фронт Военные не выдают подробности контрнаступления, пока не будет ожидаемых результатов

В итоге у западных медиа, западного мира поломался "офигиватор". россия из огромного монстра, который пугал всех своей милитаризированностью, запуском каких-то новейших ракет, подлодок, крейсеров типа "Москва" (ушедшего по известному адресу), бряцаньем оружия на параде превратилась в посмешище. Весь мир увидел убогость и российской армии, и российского вооружения.

И теперь у россиян появляется очередная проблема. Кроме того, что мы лупим их на фронте, а санкции всё сильнее сдавливают горло российской экономики. Те страны, куда рф традиционно экспортировала оружие (прежде всего это страны Ближнего Востока, некоторые государства Африки, Латинской Америки), после фиаско этого самого оружия на украинских полях сражений, вряд ли захотят и далее его покупать. То есть, избиение российского агрессора в Украине еще и перекроит международный рынок вооружений. Не в пользу рф.

А вот Украина, как раз таки, тут усилит свои позиции. То, как себя проявили и проявляют в боевых условиях наши "Стугна-П" (противотанковый ракетный комплекс), БТР-4, ракетные комплексы "Нептун" и "Ольха", беспилотники PD-2, "Лелека" ("Аист") – лучшая реклама. Это украинские разработки, которые будут после нашей победы востребованы во всём мире.

Современная война ушла от понимания огромных фронтов, здоровенных колон – к оперативным возможностям легких пехотных групп, оснащенных модерновым вооружением. Так воюем мы. А россияне делают это по сценариям 60-70 годов прошлого года. Они ехали давить нас, как когда советские войска – давить Пражскую весну. В итоге получили жесточайший отпор и будут повержены.