Украинский блогер, соучредитель партии "Демократична Сокира", капитан ВСУ Виктор Трегубов объяснил, почему гражданское население во время войны должно жить нормальной жизнью

Снова в ленте "здесь война, а они там шутят, смеются и танцуют".

Должен сказать следующее.

Во время войны одним из самых больших врагов является стресс. В том числе – для гражданских. Особенно для гражданских. Враг тратит много денег и сил, чтобы у вас был стресс. Чтобы вы были напряжены, испуганы, тревожны. Потому что такие люди поступают иррационально, плохо воюют сами и мешают другим.

Именно поэтому предложения всей страной во время войны превратиться в монастырь в траурные дни — это не просто лишнее, это очень вредно.

Используйте любую возможность сбросить стресс. Которая вам нравится и не вредит другим. Сейчас это еще важнее, чем раньше.

Пойте. Танцуйте. Занимайтесь любовью (да не сами знаете с кем и не с другими дядями, если ваша пара на войне :)). Пересылайте друг другу нюдсы и оторванные жопы врагов. Красьте волосы и ногти, пойте в караоке, ходите в рестораны. Шутите, пусть даже черным юмором. Материтесь, если невмоготу держать в себе. Занимайтесь спортом, читайте книги, играйте на компьютере, устраивайте музыкальные и литературные вечера. Только с алкоголем осторожнее, потому что он депрессант. Радуйтесь там, где можете — хоть в церкви, хоть в спортзале, хоть в библиотеке. Главное – чтобы утром у вас была чистая голова и спокойные нервы.

Или не делайте всего этого, если не желаете. Но не мешайте другим.

Источник: Facebook-страница Виктора Трегубова