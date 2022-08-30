Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа":

Вооруженные Силы Украины выдавливают российские оккупационные войска с Херсонщины.

Я не военный, а политический эксперт. Поэтому проанализирую наступление именно с политической точки зрения.

Так вот – это важный сигнал и внутри Украины, и для цивилизованного мира. Уже и президент Зеленский заявил, что мы начали наступать. Главное, что ВСУ ответственно подходят к такого рода действиями. Те же россияне долго бряцают оружием, при этом обещая не нападать, а потом всё же нападают, отгребают, отползают, опять бряцают, опять грозятся… Украинцы действуют иначе. Сказали, что будут освобождать свою землю – и освобождают.

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В итоге страна-агрессор имеет бледный вид.

А наше наступление будет именно наступлением. И его результаты, прогнозирую, будут заметны всему миру.

В политическом смысле для россии это – удар. Потеря путиным лица внутри рф (для цивилизованного мира он давно его потерял). Будет очевидно, что россияне не то что не вторая, но даже не третья и не 23-я армия мира.

Мы проводили и проводим их фейсом по роялю.

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Подчеркиваю, основной политический результат украинских наступательных действий – это утрата путиным лица внутри рф, болезненный удар по россии в целом. В психологии это называется "разрыв шаблона". Когда вы предполагаете, что человек должен вести себя так, а он ведет себя иначе, "не по шаблону".

Так вот, Украина рвала, рвет и продолжит рвать россиянам все шаблоны.

Происходит ментальный разрыв шаблона. Для всей российской нации. Они будут сейчас визжать – давайте кинем на Украину ядерную бомбу, еще что-то… Но путин не может себе этого позволить (хоть, не сомневаюсь, очень хочет). США уже предупредили рф не баловать с ядерным оружием, а то отгребать придется уже от всего Западного мира, а не только от Украины, поддерживаемой им.

Остается только оглашать открытую мобилизацию. Но и это не выход. Потому что еще больше ударит по путину внутри россии. И лишь подтвердить уже понятную истину, что "пахан сдулся".