Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал, чего ждать на украинском фронте осенью

Уже завтра, на 190-й день с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, мы вступим в военную осень-2022. Чего ожидать на полях сражений и не только?

Ключевые боевые действия связаны сейчас с двумя факторами. Первый – это наличие артиллерии и авиации, их эффективное применение. Второй – наступательные действия, которые не делаются силами просто пехоты, а исключительно совместно с определенным количеством военной технике. С чем столкнулись орки в начале кампании (февраль, март, апрель), с тем столкнемся и мы в своих контрнаступательных действиях. Речь о необходимости перемещения большого количества техники. Это бронетехника, автомобили с личным составом, топливо, подвоз боекомплекта. Логистика остается ключевым вопросом во время войны. При изменении позиций (когда кто-то наступает, кто-то – отступает) это особенно важно, потому что расход боеприпасов, топлива, потери в личном составе резко возрастают.

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Мы не знаем, какая будет погода, но, как правило, вторая половина осени – это дожди, распутица. И движение по проселку, по полевым дорогам, по пересеченной местности становится для техники не просто сложным, но и невозможным. Она привязывается к транспортным артериям, к реальным дорогам, где становится мишенью для авиации, артиллерии, ракетчиков. Причем с больших расстояний. В такой период наступательные действия затруднены для всех. Поэтому основное, что мы сможем сделать, будет сделано в первую половину осени. Когда еще сухо.

Наша глобальная задача – дойти до Москвы и поставить над Кремлем украинский флаг или трезубец. А текущая – видим, что идут процессы на юге. Достаточно динамично, подготовлено и активно. Мы понимаем, что очень важно освободить не только Херсон, но и поработать в Донецкой и Луганской областях. Выйти на позиции до 23 февраля 2022 года – это, конечно, прекрасно. Но украинские политики, военные, да и всё общество сходится, похоже, во мнении о необходимости освободить всю территорию Украины. Ликвидировать ОРДЛО как нелепость и желательно освободить Крым.

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Если переговоры между Киевом и Москвой и будут, то, скорее всего, в ноябре. Кроме Украины и России в этом конфликте – так или иначе – задействованы другие крупные игроки. Ноябрь – знаковый месяц. Это промежуточные выборы в США, саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, встреча крупнейших игроков на мировой арене – лидеров Китая и США. Это важно и для Байдена, и для Си Цзиньпина. Все эти топовые ноябрьские события определят структуру геополитики, экономики в мире на ближайшую перспективу. И это коснется всех. В том числе российско-украинского конфликта. Именно такие влиятельные игроки как США и КНР, нравится это нам или нет, будут принимать решение и по нам. С их позицией придется считаться и Киеву, и Москве.