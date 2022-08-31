Прорыв может случить во время саммита G20 в Индонезии

Осень будет первым периодом с начала широкомасштабной российского вторжения в Украину, когда рф и Запад смогут выйти на некие договоренности. Если получится.

При этом россия будет шантажировать Запад энергетической и социально-экономическими проблемами, а Запад россиян – санкциями и эмбарго.

Самое важное для нас событие осени – это возможность возродить переговоры, если будет желание. В ноябре пройдет саммит G20 в Индонезии, куда приглашены как Зеленский, так и путин. Это – потенциальная возможность для них встретиться и согласовать формат мирных договоренностей.

К этому времени Украина будет пытаться изменить ситуацию на фронте в свою пользу, что мы и видим сейчас.