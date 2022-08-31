Запад, Украина и рф могут осенью попытаться возродить переговоры - Илия Куса
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Прорыв может случить во время саммита G20 в Индонезии
Осень будет первым периодом с начала широкомасштабной российского вторжения в Украину, когда рф и Запад смогут выйти на некие договоренности. Если получится.
При этом россия будет шантажировать Запад энергетической и социально-экономическими проблемами, а Запад россиян – санкциями и эмбарго.
Самое важное для нас событие осени – это возможность возродить переговоры, если будет желание. В ноябре пройдет саммит G20 в Индонезии, куда приглашены как Зеленский, так и путин. Это – потенциальная возможность для них встретиться и согласовать формат мирных договоренностей.
К этому времени Украина будет пытаться изменить ситуацию на фронте в свою пользу, что мы и видим сейчас.
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