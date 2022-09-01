Украине стоит ожидать хороших новостей с дипломатического и военного фронта

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" высказал мнение, что украинцев ожидает насыщенная военными событиями осень

Мы вступили в первую военную осень после широкомасштабного российского вторжения. Переживаем уже 190-е сутки с начала открытой войны, которую рф стыдливо продолжает называть "специальной военной операцией". Чего ждать в обозримом будущем? Предполагаю, немало хорошего.

Начнем с дипломатических фронтов. С 1 октября в США начинается новый финансовый год. Соответственно, начинает работать американский ленд-лиз – расширенные возможности военно-технического переоснащения Вооруженных Сил Украины.

Также Штаты приняли решение о предоставлении 3 млрд долларов в качестве безвозмездной материально-технической помощи Украины в ракурсе предоставления вооружений.

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Европейские партнеры решают вопрос о передачи нам самолетов Миг-29. Было также заявление немецкого канцлера Шольца о дальнейшем предоставлении Украине новых видов вооружений, в том числе САУ и систем ПВО.

Это всё подтверждает, что тезис о якобы усталости от войны стран Западного мира, цивилизованного мира, не выдерживает критики. Тем более, что в США четко дали понять – они будут поддерживать Украину, пока не решится вопрос выхода на границы 1991 года. То есть, до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Аналогичные заявления прозвучали со стороны европейских партнеров.

Это что касается дипломатического фронта. На самом же театре военных действий стоит ожидать усиления противостояния на Донецком направлении, которое россияне рассматривают как приоритетное в моменте выхода на административные границы Донецкой области. Продолжится и ожесточенное противостояние в Херсонской области, где по данным зарубежных источников, а также по сообщениям Генштаба ВСУ, намечается постепенное продвижении ВСУ вглубь временно оккупированных территорий. Уже взяты под огневой контроль логистические составляющие, мосты через Днепр. Соответственно, созданы условия для тактического окружения группировки российских войск, которая находится на правом берегу Днепра.

Говорить конкретно о сроках освобождения тех или иных территорий, равно как о завершении всей кампании, пока преждевременно.

Вместе с тем, можем отметить усиление работы украинской штурмовой авиации, что свидетельствует об изменении характера военного противостояния. Ну и сам факт продвижения ВСУ, освобождения ряда населенных пунктов говорят о том, что наши военнослужащие сосредоточили достаточное количество средств огневого поражения, чтобы начинать прорывать оборону противника.