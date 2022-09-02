Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" проанализировал последние заявления французского и немецкого лидеров

Тут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в унисон выступили за продолжение диалога с путиным.

Этим деятелям кое-что надо понять. Если Шольц и Макрон так спешат усадить Зеленского за стол переговоров с путиным (явно на российских условиях, с потерями Украиной территорий и суверенитета), пусть сперва отдадут россии какую-то область своей страны. К примеру, французскую Нормандию или немецкую Саксонию. Интересно, как это воспримут в их государствах?

Лишь имея собственный успешный опыт завершения войны с путинской россией путем мирных переговоров кто-то что-то может нам советовать. Учить украинцев, как добиваться успеха.

Чтобы на равных говорить с русскими, нужно сперва встать на четвереньки. Если Шольцу и Макрону удобно продолжать "диалог" с Москвой в такой позе – это их проблемы. Мы так разговаривать не будем.

Все слова французского президента и немецкого канцлера о "необходимости урегулирования конфликта в Украине" ничего не стоят, если они не подкрепляются мощными поставками оружия и боеприпасов для этого самого урегулирования. А мы видим, как Шольц и Макрон почти полгода отлынивали от такой помощи. Лишь в последнее время что-то со скрипом стало меняться.

С моей точки зрения, переговоры с россией нам не нужны (за исключением обмена пленными и телами погибших). Мы должны добиваться капитуляции рф перед Украиной и мировым сообществом. Когда страна-агрессор потерпит военное и экономическое поражение, она согласится на всё. Как было с рф в 1991 году. Очень жаль, что тогда у нее не забрали ядерное оружие. Это была главная ошибка Запада. На этот раз, уверен, заберут.