Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова специально для "Телеграфа":

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США по-прежнему считают, что рф готовится провести "референдумы" на занятых ей территориях Украины уже в сентябре.

А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что за участие в этом фарсе и цирке грозит уголовная ответственность.

Я тоже считаю, что россияне будут пытаться провести "референдумы". Единственное, что их пока останавливает от этого фейкового мероприятия в том же Херсоне – это украинская армия.

Непонятно, что агрессор намерен делать с новооккупированной частью Луганской области. И уже понятно, что ничего не сможет сделать с Донецкой, примерно половина которой мужественно обороняется. Но есть подозрение, что на левом берегу Днепра, в Запорожской области, в тех же Мелитополе и Бердянске, будет попытка провести псевдореферендум именно в сентябре.

А вот в Херсоне – вряд ли, потому что вскоре там могут появиться украинские диверсионно-разведывательные группы.

У меня вообще есть подозрение, что из Херсона начата эвакуация не только российских офицеров и "руководства", но и некоторых подразделений. Тот белый дым, который окутал вчера часть Херсона, это не обязательно взрывы.

По словам жителей Гостомеля, с которыми я общалась, нечто подобное было и там, когда российские спецназовцы меняли места своей дислокации. Этакая дымовая завеса, чтобы местные не понимали, куда они отходят. Оккупанты тогда поджигали дымовые шашки в коттеджном городке "Чешский двор". Он весь погрузился в молочную белую дымку. В которой растворились захватчики.

То же самое вчера было в сальдовском "Затерянном мире" – в Херсоне (речь о комплексе отдыха, который принадлежал предателю Владимиру Сальдо, назначенного россиянами "председателем" Херсонской области – прим. ред).

Очень похоже, что россияне свои элитные войска и офицеров выводят из Херсона.

Учитывая всё это, думаю, что в Херсоне "референдума" не будет ни 11 сентября, ни 19-го, ни, похоже, вообще.

Впрочем, даже если на какой-то части временно оккупированной украинской территории пройдет псевдореферендум – кого это волнует?

Украинские военные в любом случае будут освобождать все наши территории. Так что россияне и коллаборанты могут хоть сто "референдумов" провести – им это не поможет.