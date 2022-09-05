Такое впечатление, что около недели назад мы начали побеждать - Виктор Трегубов
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Украинский журналист, блогер и соучредитель партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов говорит, что у россиян наблюдаются признаки истощения
У меня такое впечатление, что где-то около недели назад мы начали побеждать.
Связано это даже не с увольнением отдельных населенных пунктов, хотя это тоже приятно. Нет, здесь другие вещи.
Во-первых, сейчас мы диктуем, где будет следующее поле боя. Россияне вынуждены реагировать, нервно перебрасывая силы туда-сюда.
Во-вторых, мы беспрепятственно уничтожаем инфраструктурные узлы военной машины. У них нет и не предполагается ответа на нашу новую способность – применение длинной руки.
В третьих, у них уже заметны признаки ресурсного истощения. Это и падение объемов и эффективности ракетных обстрелов, и уменьшение частоты использования огненного вала и попытки искать оружия по диким странам.
Я давно говорил, что мы в этой войне воюем за Лидл-Гартом. Этот британский военный теоретик подчеркивал важность косвенных действий – когда ты сковываешь движение противника, уничтожаешь его логистику, навязываешь бой на своих условиях и побеждаешь даже при его превосходстве в численности. Пока все идет по плану. У русских нет ответов на наши новые упреки — а время до сих пор быстро работает на нас.
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