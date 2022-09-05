Блогер, военный журналист и писатель Александр Карпюк (Серж Марко) объяснил, чем важно нынешнее наступление ВСУ

Когда-то об этом наступлении будет написано много постов и аналитики. Как о первом оперативно-тактическом успехе в наступлении (а для нас это новый опыт, мы за эти годы многому научились, но не наступать. Нам дай поля, там уже окопаемся, займем посадки и начнем душить противника), которого домтигли довольно небольшими силами.

Мы узнаем как в первые дни наши подразделения шли вперед, хотя соотношение снарядов летающих над ними в воздухе было сначала 10 к 1 (а где-то так и по сей день).

Мы узнаем истории настолько героические, что по ним можно будет писать сценарии к фильмам. Мы узнаем о людях, простых, обычных людях, попавших в ситуации, которые сделали их героями. Некоторых, к сожалению, посмертно.

Мы узнаем об изобретательности командиров, которые смогли овладеть паникой в ​​некоторых ситуациях и достичь цели. О подразделениях, которые получили команду "все идут вперед", пошли вперед настолько, что отвлеклись от флангов и материли соседей на теме "давай догоняй".

Мы узнаем, сколько разных точечных ударов было запланировано, чтобы этот план стал реальностью. Как россияне ожидали совсем другой сценарий, и когда все пошло как пошло – содрогнулись.

Еще много подвешено в воздухе, много где ситуация меняется с каждым часом, но уже можно сказать, когда в фб люди писали "Верю в ВСУ" — они не ошиблись.