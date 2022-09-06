Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" проанализировал, что значит последнее резонансное заявление президента США о россии

Несмотря на то, что Сенат призывал Госдеп США признать россию государством-спонсором терроризма, глава Белого дома Джо Байден не согласился с таким предложением.

Для нас это неприятность. Но следует с пониманием отнестись к данному заявлению американского президента. И понимать, что США оставляют мостик для россии, чтобы та могла выйти из конфликта.

Если рф признают государством-спонсором терроризма, это уменьшит возможность каких-либо дипломатических маневров. И на том же ноябрьском саммите глав государств "Большой двадцатки" в Индонезии путин при таком раскладе не сможет выступить даже онлайн. Потому что будет абсолютно нерукопожатным. Что, подчеркиваю, уменьшит возможности для будущих переговоров с россией. Которые рано или поздно состоятся.

Также надо понимать, что рф имеет ядерный статус. И то, чего никогда бы не простили Сирии, Ираку или еще какой-то другой стране, прощается россии.

Да, это политика двойных стандартов, но она же – реал политик.

Также следует понимать, что непризнание Белым домом россии в качестве страны-спонсора терроризма не значит, что США снизят поддержку Украины. Просто они, как я уже отмечал, оставляют путину мостик для отступления. Языком нынешней военной терминологии – дать ему "зеленый коридор" для отхода. Языком французского президента Макрона – дать возможность путину сохранить лицо.