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США оставляют путину "зеленый коридор" для отхода - Виктор Бобыренко

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Виктор Бобыренко Виктор Бобыренко
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Российскому диктатору владимиру путину оставляют поле для маневров
Российскому диктатору владимиру путину оставляют поле для маневров

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" проанализировал, что значит последнее резонансное заявление президента США о россии

Несмотря на то, что Сенат призывал Госдеп США признать россию государством-спонсором терроризма, глава Белого дома Джо Байден не согласился с таким предложением.

Для нас это неприятность. Но следует с пониманием отнестись к данному заявлению американского президента. И понимать, что США оставляют мостик для россии, чтобы та могла выйти из конфликта.

Если рф признают государством-спонсором терроризма, это уменьшит возможность каких-либо дипломатических маневров. И на том же ноябрьском саммите глав государств "Большой двадцатки" в Индонезии путин при таком раскладе не сможет выступить даже онлайн. Потому что будет абсолютно нерукопожатным. Что, подчеркиваю, уменьшит возможности для будущих переговоров с россией. Которые рано или поздно состоятся.

Также надо понимать, что рф имеет ядерный статус. И то, чего никогда бы не простили Сирии, Ираку или еще какой-то другой стране, прощается россии.

Да, это политика двойных стандартов, но она же – реал политик.

Также следует понимать, что непризнание Белым домом россии в качестве страны-спонсора терроризма не значит, что США снизят поддержку Украины. Просто они, как я уже отмечал, оставляют путину мостик для отступления. Языком нынешней военной терминологии – дать ему "зеленый коридор" для отхода. Языком французского президента Макрона – дать возможность путину сохранить лицо.

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Теги:
#США #Россия #Владимир Путин