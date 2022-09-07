Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") рассказал, что происходит на фронтах

Каскад прорыва обороны РОВ от Юга до Востока

Всё отчётливее в нынешней ситуации в зоне боевых действий просматривается эффект каскадного обрушения в обороне российских оккупационных войск. Эффект, представляющий собой поэтапное, но необратимое обрушение выстроенной системы.

Так, весной был запущен этот процесс, когда ВСУ развернули контрнаступление по ряду направлений, наиболее успешным из которых было на северном плацдарме. Ограниченные в возможностях обеспечения и управления, РОВ на северном плацдарме продержались немногим больше месяца и вынуждены были бежать.

В свою очередь, на остальных плацдармах ВСУ старались максимально сдерживать наступательный потенциал РОВ, который россиянам обеспечивало количественное преимущество и возможность повсеместно применять тактику "огневого вала".

Сдерживание наступления врага и его фактическое истощение, и изматывание привели к тому, что через полгода войны в Украине он имел в наличие целый ряд проблем. Дефицит ракетного вооружения, отсутствие необходимого ресурса для компенсации людских потерь, проблема восполнения потерь в технике, вырисовывающаяся проблематика дефицита БК для ствольной и реактивной артиллерии, логистическая проблематика.

Все эти проблемы, суммарно, привели к тому, что к концу лета РОВ способны были вести наступательные действия исключительно по узкому фронту, шириной не более 10 км – Авдеевское и Бахмутское направления, в то время как ещё буквально в июне они могли обеспечивать наступление по фронту шириной до 30 км.

На сегодняшний день ряд плацдармов занятых врагом испытывает острый дефицит личного состава, БК, свежей техники, ГСМ и прочего МТО.

Именно комбинация всех этих проблем, не позволяющих сейчас РОВ не только вести активные наступательные действия, но и на ряде локаций держать оборону, позволяют ВСУ действовать более активно и интенсивно. Отсутствие именно таких возможностей и продолжает эффект каскада по поступательному обрушению обороны РОВ. А когда не можешь держать оборону, то… остаётся только бежать.

Многие сконцентрировали последнюю неделю всё внимание именно на Юге, но на ряде других локаций так же ВСУ осуществили продвижение вперёд, что лишний раз подтверждает – обрушение обороны РОВ имеет место быть и по другим плацдармам.

На начало сентября можно говорить об ослаблении оккупантов на правом берегу Херсонщины, в Харьковской, а так же Донецкой областях. Командование РОВ не может обеспечить их усиление за счёт имеющегося ресурса и вместо этого старается обезопасить и сделать неприступным именно Юг.

Да, Запорожская область в планировании оккупантов превращается в наиболее насыщенный подразделениями плацдарм. Здесь можно увидеть подразделения 5 ОВА, 29 ОВА, 35 ОВА, 36 ОВА, а так же сюда будут направлены подразделения недоделанного 3 АК.

Очевидно, что командование оккупантов видит эффект каскада и понимает, что после освобождения правого берега ВСУ могут сосредоточиться именно на Запорожской области, освобождение которой решит вопросу всего юга и Крыма, в том числе. В свою очередь истощённые ресурсы РОВ не позволяют создать условия для полноценной обороны других плацдармов, и пока они окапываются в Запорожской области, в ожидании ВСУ, каскад будет продолжаться на харьковском и донецком плацдармах.

Каскад подкрался незаметно.