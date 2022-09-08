Военнослужащий, владелец сети Veterano Coffee Владимир Шевченко рассказал о том, как относится к мемам военного времени

Херсонские арбузы. Балаклея и захваты Изюм по дороге. Да еще куча разных шуток и мемчиков, летающих сейчас по сети. Я не осуждаю. Понимаю, что обществу нужна надежда и победа. Нужна вера, что все идет по плану.

И, наверное, так и есть. И я уверен в нашей победе на сто процентов. Как военный, находящийся в водовороте событий уверен. Несмотря на все наши потери уверен.

Мы все сейчас здесь только винтики этой огромной мясорубки, перемалывающей и чужих и своих во славу нашей победы. Нашей неизбежной победы.

Но как же режут каждый раз по-живому эти шутки и кривляния.

Витя. Надежный и безотказный, как лучшее военное оружие. Доброжелательный и спокойный. Всегда, всегда улыбающийся. Какой-то солнечный. Не зря рыжий. И это все в свои пятьдесят с чем лет.

Витя хребет этой войны. Среднестатистическая армия именно такова.

Ты принял свой первый бой смело. Стоя за пулеметом. Лицом к врагу. Ты погиб мгновенно. Тебе просто выключили свет. Ты точно не успел ничего понять и почувствовать. Я знаю. Я был рядом и все видел. Спи.

Ваня. Высокий, красивый, умный, молодой – двадцать восемь лет. Выглядит помоложе. Намного.

Может, благодаря нереальной доброжелательности и покою. А может, через какую-то детскую непосредственность и наивность. Как ты это сохранил до этого? Я не знаю.

Дома ждет молодая жена и полугодовалый ребенок.

Ты "пиджак", как иногда таких, как ты пренебрежительно называют "кадровые". Это не помешало тебе быть во всех самых тяжелых пиз**резах вместе со своим взводом.

Авиаудар. Тебя привезли на кирпич когда мы ждали сигнала на выезд. Я не поверил, что ты мертв. Ты будто просто спал. Но врач подтвердил. Шея. Не выдержала. Спи.

Командир. Мне всегда везло и везет людей вокруг. Но вас точно послала судьба. Чтобы я увидел пример реального лидера и настоящего воина.

Я не встречал до вас никогда столь умного, харизматичного, сильного и волевого командира.

Вы дали гораздо больше, чем просто углубили абсолютно все знания по нашему военному делу. Вы не просто создали и спаяли наш второй взвод. Вы дали пример на всю жизнь. Нам всем.

Вы пошли дальше — так же создали и научили свою роту.

Взвод был просто не ваш уровень. И я уверен, что так же стали примером для них. Для нового коллектива.

Стрелковое сражение в безымянной посадке. Штурм. Пуля. Спит.

Это все была лишь крошечная доля процента цены всех этих остроумных шуток.

Только за последние дни.

Только очень рядом.

Я просто хочу, чтобы вы это знали и помнили.