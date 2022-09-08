Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценил ситуацию с подготовкой россией аннексии новых территорий Украины

Очень показательный факт, что "единорос" Турчак и прокремлевский политолог Чеснаков практически в один голос заявили о необходимости перенесения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины на позднюю осень. А именно – на 4 ноября, День так называемого народного единства россии.

Это свидетельствует, прежде всего, о том, что у агрессора нет потенциала для проведения псевдореферендумов в сентябре, как Кремль и коллабрационные "власти" того хотел ранее. И надували щеки на эту тему.

К тому же, это свидетельство того, что планы рф видоизменяются по причине того, что ее могущество – далеко не такое, как казалось на первый взгляд.

То есть, россия лишь делает вид, что она тактически отступила. На самом деле отступила она под натиском ВСУ.

Что делать Украине с этими псевдореферендумами далее?

Во-первых, уже сейчас поднимать на дипломатическом уровне вопрос о том, что готовится фактически аннексия временно оккупированных украинских территорий.

Во-вторых, максимально поддерживать Вооруженные Силы Украины в их стремлении освободить наши временно оккупированные территории.

С моей точки зрения – это исчерпывающий план действий на сегодня.