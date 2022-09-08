Что Украине делать с псевдореферендумами: план действий - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда специально для "Телеграфа" оценил ситуацию с подготовкой россией аннексии новых территорий Украины
Очень показательный факт, что "единорос" Турчак и прокремлевский политолог Чеснаков практически в один голос заявили о необходимости перенесения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины на позднюю осень. А именно – на 4 ноября, День так называемого народного единства россии.
Это свидетельствует, прежде всего, о том, что у агрессора нет потенциала для проведения псевдореферендумов в сентябре, как Кремль и коллабрационные "власти" того хотел ранее. И надували щеки на эту тему.
К тому же, это свидетельство того, что планы рф видоизменяются по причине того, что ее могущество – далеко не такое, как казалось на первый взгляд.
То есть, россия лишь делает вид, что она тактически отступила. На самом деле отступила она под натиском ВСУ.
Что делать Украине с этими псевдореферендумами далее?
Во-первых, уже сейчас поднимать на дипломатическом уровне вопрос о том, что готовится фактически аннексия временно оккупированных украинских территорий.
Во-вторых, максимально поддерживать Вооруженные Силы Украины в их стремлении освободить наши временно оккупированные территории.
С моей точки зрения – это исчерпывающий план действий на сегодня.
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