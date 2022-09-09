Волонтер и основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега поделился своими впечатлениями о контрнаступлении ВСУ

В сентябрьском наступлении ВСУ прекрасно все:

Внезапность, введение противника в заблуждение, паника среди российских военных и пропагандистов и многое. Но хочу особо выделить три:

1. Охота на ведьм с обеих сторон фронта. Длительная пауза без побед могла привести к началу охоты на ведьм у нас. Наш народ, когда долго нет сильных внешних стимулов в виде ракеты под собственным окном или значительной победы на фронте, начинает хищно смотреть друг на друга и искать врагов между собой, чтобы в решающем бою их победить. Это наши извечные грабли. Они не изменились и не изменятся. В последнее время, и в обществе, и во власти, это напряжение росло и могло нарушить наше столь кайфовое единство. Теперь можем выдохнуть, еще месяц-другой будет спокойно. Средний уровень серотонина по популяции значительно поднялся. И мы можем и дали сразиться с внешним врагом, а не между собой. А ведьм пусть охотятся наши противники. У них это уже началось и смотреть без слез радости, как Путина начинают валить собственные пропагандисты просто невозможно.

2. Идеальное сочетание политических и военных контекстов. Клаузевиц говорил, что война – это продолжение политики другими средствами. Мы должны помнить, что военные, как и дипломаты, – это инструмент в руках политиков. Он решает самую большую из всех возможных политических задач — защиту и развитие нашего суверенитета. Объявление войны, подписание акта капитуляции или заключение союзного договора – это политическое действие, которое позволяют военные и дипломатические контексты. Поэтому унижение российской армии накануне Рамштайна, 77-й сессии Генассамблеи ООН и визита госсекретаря США – это идеальный пас, который военные выкатили дипломатам и политикам, чтобы те помогли нашим партнерам отдать обратно в виде материальной и военной помощи, а также политического давления и санкций. А после серии столь красивых передач можно задуматься и о голе.

3. Личное. Очень радуюсь, что теперь мне не нужно уже никому объяснять, зачем я в свое время положил 8 лет жизни на строительство крупнейшего фонда помощи армии, помощь которого принимала участие в наших Победах начиная с освобождения Славянска летом 2014-го. Не менее важным вкладом был также тихий и последовательный лоббизм правильных изменений в секторе безопасности. От осовременивания концепции развития Сил Специальных Операций в конце 2015 года до влияния позицию Украинской делегации на Нормандской встрече 2019 и карьеры отдельных людей, играющих ключевые роли на этой войне и некоторых вещей, о которых можно будет говорить еще нескоро. За это хочется поблагодарить всех министров Обороны, которые с нами радостно сотрудничали (а особенно Oleksii Reznikov и Степан Полторак) а также каждому кто помогал и поддерживал "Повернись живим", предоставляя нам запас легитимности для столь дерзких влияний. Мне лично сейчас очень приятно смотреть, как расцветают цветы, которые мы все вместе сажали 5-7 лет назад. Цветы "бавовны".

И это только начало…

Источник: официальная фейсбук-страница Виталия Дейнеги.