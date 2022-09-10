Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" прокомментировал успехи ВСУ на фронте

Первая декада сентября прошла под знаком давно ожидаемого контрнаступления ВСУ на юге и в Харьковской области.

Особенных успехов украинская армия достигла в Харьковской области, осуществив неожиданный прорыв в районе Балаклеи 6 сентября.

В результате стремительных и решительных ударов, в первые же один-два дня фронт противника был прорван на глубину до 50 километров. По состоянию на 10 сентября поступают сообщения об освобождении украинской армией Купянска, Изюма, Красного Лимана. Налицо тяжелейший оперативный кризис российской армии, коллапс и разрушение ее обороны на данном участке фронта. За какие-то 4 дня вооруженные силы рф потеряли всё то, что с громадными потерями захватывали в течение 3 месяцев. При этом, что очень важно, ВСУ не допустили разрушения этих населенных пунктов и гибели мирного населения.

Разумеется, мы ждем официальных сообщений украинского Генштаба, но из различных свидетельств с мест можно сделать вывод, что российская армия в Харьковской области испытывает моральный надлом, а в таком состоянии бегство остановить очень трудно. Ситуация усугубляется тем, что централизованное командование судя по всему самоустранилось от своих обязанностей, связи между разбитыми подразделениями вооруженных сил рф нет, резервы не поступили, а командиры на месте принимают решения самостоятельно. Это лишь усиливает хаос. Оперативный кризис грозит перерасти в стратегический, если такой упадок распространится по всему фронту.

Такого ошеломляющего успеха ВСУ и падения российской армии нельзя было прогнозировать даже неделю назад. Но это как раз тот случай, когда такая недальновидность порождает самые положительные эмоции.

Ближайшими последствиями этого наступления ВСУ является снятие угрозы Славянску и Краматорску и полный провал всех планов путина занять Донецкую область в принципе. Наступление украинской армии еще продолжается, поэтому ждем развития событий.