Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, о чем говорит бегство россиян на восточном фронте

То, что происходит сейчас с ВС РФ на восточном фронте, называется потерей управляемости. Это самое страшное, что может случиться с вашими войсками, кстати, так как при потере управляемости легко потерять целые подразделения и в итоге быть разгромленным полностью.

Связь в частях ВС РФ дрянь. А связь это один из важнейших фундаментов в любой армии. В сумме с неумением работать гибко и страхом перед начальством это создает гремучую смесь, ведущую к катастрофе.

Представьте себе следующую ситуацию: после взлома украинскими танками первой линии обороны врага легкая моторизированная пехота прорывается на оперативный простор. Второй и третьей линии обороны ведь нет. Некому полковнику докладывают это, и вот он полчаса, нервничая, думает, как это передать выше — генералам. По командной цепи. Такие плохие известия передавать страшно.

И вот эти полчаса, которые кажутся вам пустяковым временем, в реалиях прорыва приравниваются к километрам или даже десяткам километров, которые проходят украинские Хамви и другая техника. Пока эту информацию передадут наверх, пока примут решение (если вообще примут), десятки километров будут уже пройдены украинскими войсками.

Такая ситуация — кошмарный сон для командующих: потеря управляемости, отсутствие обратной связи, медленность принятия решений, трусость перед старшими и отсутствие гибкости.

Знаете, что происходит прямо сейчас на востоке? Блицкриг в своей классике. Вспарывания линии обороны на самом неочевидном участке и дальнейший прорыв. Никаких задержек, никакого зацикливания на очагах сопротивления, никаких проволочек, только натиск, только стремительные охваты.

Наступление это один из самых сложнейших видов оперативного искусства. То, что делают сейчас ВСУ, это высший уровень, который несомненно войдет в учебники военного ремесла ведущих армий мира.