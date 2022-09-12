Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, о чем говорит реакция россии на успехи ВСУ в Харьковской области

Россия, после серии болезненных военных поражений, нанесла удар по гражданской инфраструктуре Украины. Вызвав ряд локальных техногенных катастроф.

Это терроризм? Да, обычный терроризм. Который нас не удивляет.

Другой вопрос – зачем. В любых действиях есть логика. Даже в действиях россиян.

Так зачем же? Чтобы повлиять на население? Да. Но не украинское население. Это действие для пропаганды, направленное на внутреннего потребителя.

Что сделал Путин? Начав войну, он выпустил джина ура-патриотической истерики. Поставил империалистическую повестку первой. И начал ею подпитывать свою легитимность. И это работает. Как с Крымом когда-то. Но это работает только когда есть победа. Когда начинаются поражения, это прилетает обратно.

Что мы увидели после блестящей операции ВСУ в Харьковской области? Что увидели в Кремле? Волну возмущения этого самого глубинного народа, которого пробудили. И возмущение уже было направлено не на мифических нациков из Украины, а на вполне реального властителя Кремля и его посипак. Волну возмущения вызвало помпезное празднование дня Москвы и открытие в субботу какого-то крупнейшего колеса обозрения в Европе. Новый фаллисный символ стареющего диктатора. Которое открывал лично Путин. Дошло до того, что какие-то империалистические хакеры колесо сломали на следующий день.

И это должно было испугать Кремль. И заставило его действовать.

Почему испугать? Какой для нас самый лучший сценарий? Мы выкидываем российские войска из Украины и это начинает процесс внутреннего беспорядка в России, что приводит к гражданской войне и распаду империи. Это наш идеальный сценарий. И одновременно ночной кошмар Кремля.

И в событиях последних дней в Кремле увидели признаки такого сценария. Пока далекие. И только начальные. Но признаки. И испугались. И нанесли этот удар отчаяния.

Поможет ли? Увидим. Российская пропаганда живо подхватила эту тему, издеваясь и демонстрируя все огромные комплексы. Подхватит ли это глубинный народ? Увидим. Интересно, насколько контролируем тот же глубинный народ.

Во всяком случае, показательно, кто должен заниматься спасением лица Путина. Не Макрон. Не Байден. Не Украина. А Марго Симонян и ее друзья.

Поэтому меньше всего цивилизованный мир должен беспокоиться о сохранении лица террориста.