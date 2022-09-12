Как Украине минимизировать риски российских ракетных ударов и их последствий

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук специально для "Телеграфа" проанализировал последний обстрел рф объектов энергетической инфраструктуры Украины

Вследствие очередного ракетного удара со стороны россии по Украине часть областей осталась вечером 11 сентября без электроэнергии.

Проблемы испытывали Харьковская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская и Полтавская области.

Что ж, у пацанов из страны-агрессора произошел явный фальстарт. Отопительный сезон еще не начался, а они уже раскрыли свои козыри.

Надо отметить, что мы оперативно восстановились. Сумщина и Донетчина где-то в течение часа, Полтавщина – через два часа, Харьков – к утру. Хоть россияне бахнули там одну из наибольших ТЭЦ в Украине.

Над тем, чтобы минимизировать последствия подобных ударов, уже идет работа. Вопрос только в обеспечении автономного электроснабжения для наиболее уязвимых объектов. Это больницы, учебные заведения и так далее.

ВСУ сами себя обеспечивают автономкой по отдельным программам. В том числе благодаря помощи западных партнеров. Пусть теперь такие импотентные структуры как Красный Крест, Human Rights Watch и прочие грантоеды, которые ничего не делали в этой войне, обеспечивают генераторами, необходимыми автономными источниками питания и теплоснабжения наши больницы, детсады, школы, дома людей пожилого возраста, интернаты и так далее.

В военном смысле минимизировать риски таких ударов мы можем лишь благодаря насыщению нашей ПВО необходимым вооружением. Украинские ПВОшники работают как боги. Я говорил и продолжаю, что День войск противовоздушной и противоракетной обороны должен стать государственным праздником.

Вопрос лишь в насыщении наших систем ПВО и ПРО новыми образцами вооружения, чтобы было чем сбивать вражеские ракеты. И это будет делаться.

Учитывая, что российские твари бьют по нам со своей территории, а также с временно оккупированной – с воздуха, земли, моря – нам, безусловно, нужно деоккупировать все свои земли. Проблема ударов с помощью тех же "Калибров" отпадет на 80% после деоккупации Крыма. Заведем туда свои противоракетные и противовоздушные системы – и снимем проблему.

То же самое касается деоккупации Донбасса.

Уже сейчас в российском обществе на фразу типа "мы когда-нибудь пойдем опять отобьем Балаклею" тут же прилетает вопрос: "А смысл? Чтобы украинцы опять ее отбили?". Начинают вспоминать, что положили тысячи своих солдат, чтобы в течение трех месяцев захватить территории, которые ВСУ освободили за четыре дня.

А что будет, когда наши в Донецк зайдут? А они зайдут.

Я молчу о Херсоне, который точно в обозримом будущем вновь будет нашим.