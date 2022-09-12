Украина должна была случиться мимоходом. Как они собирались с НАТО воевать? - Вадим Лукашевич
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Российский инженер-авиаконструктор Вадим Лукашевич дал оценку "второй армии мира"
Как и обещал, новый выпуск вчерашней карты от ISW (Институт изучения войны. — Ред.). Изменение линии фронта за 28 часов восхищает и, не скрою, удивляет (даю в сравнении с позавчерашней).
Буду с вами откровенен.
Если попытаться отвлечься от нынешних событий (вынести за скобки моральные оценки характера и методов ведения этой войны и сосредоточиться только на чисто военных аспектах), то последние месяцы я задаю себе один вопрос — а как они (или мы — кому как угодно) собирались с НАТО воевать?
Украина в разы меньше России по всем видам ресурсов и резервов, но НАТО — в разы больше, не говоря уже о технологическом превосходстве.
Украина должна была случиться мимоходом, между делом, а главной угрозой является НАТО. И что мы видим?
"Защитнички", бл**ть…
PS: представляете, как сейчас ржут НАТОвские генералы над отсохшей "повторялкой"? — написал Вадим Лукашевич.
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