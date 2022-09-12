Журналист и блогер Сергей Лямец объяснил, что не так в Украине с моделью экономики

Некоторые властные персонажи признали, что доминирование импорта стало врагом экономики. Но они говорят, что это произошло из-за войны.

На самом деле нет. Этот процесс происходил все 30 лет независимости из-за доминирования так называемого экономического мейнстрима во власти. Этот мейнстрим говорил и говорит, что Украине не нужно свое производство. Что все необходимое нам выгоднее покупать импортное, потому что оно одновременно качественнее и дешевле.

После Евромайдана, апологетами такой политики были так называемые "соросята" — например, Нефедов, Милованов, Панаиотиди и т.д. В частности, именно из-за их жизненной философии Украина не производила "Ольху", "Нептун", "Стугну" и другие виды вооружений в достаточных объемах.

Украине же предлагали стать страной, которая экспортирует зерновые, руду и услуги IT, а остальные покупает. Возникал логический вывод, что при такой модели экономики нам не нужно население даже в 33 миллиона человек. Скажем, 20 миллионов — было бы достаточно или даже меньше.

Де-факто эта модель работала. Миллионы украинцев не находили работы внутри страны и уезжали на заработки. Статистику "портили" более 11 миллионов пенсионеров. Со времени обретения независимости, их уже значительно уменьшилось, но 11 миллионов — это много. Ситуация должна была исправиться естественным путем где-то ближе к 2050 году.

Вот пришла война и немного смешала карты. Сейчас может показаться, будто прежняя концепция наконец-то потерпела крах. Но не торопитесь с выводами. Как только установится мир, и глобалисты начнут "качать" старую тему.

Будущее Украины – это не только победа над РФ. Уже сейчас понятно, что пуйлу удалось посеять в загадочных русских душах глубокое унижение поражения в Украине. Это верная гарантия того, что за одно-два поколения они захотят получить реванш. Следовательно, Украине нужно тщательно готовиться к новой войне.

Аграрно-айтишная экономика эту задачу не сможет выполнить. Сейчас, когда мы побеждаем при содействии всего мира, это понятно. Если бы не волонтеры с брониками-касками-тепловизорами и поставки байракторов-хаймарсов-джевелинов, — Украине не было чем защищаться. Строить стратегию следующей победы на том, что мы снова получим тотальную помощь мира, — инфантильно и безответственно перед нашими детьми и внуками. Надо строить мощную промышленность, пусть даже новый тип. Но промышленность, включая военную.

Источник: Facebook-страница Сергея Лямца