По мнению журналиста Петра Шуклинова, теперь Украина получит еще больше современного оружия

Почему было важно уничтожить россиян в Харьковской области. Прогноз

Молниеносная операция под командованием Сырского позволила освободить более 300 населенных пунктов. ВСУ понесли потери во время атаки, погибли украинские герои, которых мы никогда не забудем.

Но каждый, кто идет в бой, должен знать: ваш подвиг значит гораздо больше, чем просто освобожденная территория.

Успешная операция против российских нацистов открыла кое-что более важное, нежели стратегическая победа на Харьковщине. Это наступление заставило весь мир увидеть: россияне проигрывают войну украинцам.

Все желают быть рядом с победителем. Все хотят помогать тому, кто выиграет. И сейчас мы видим, что Украина выиграет.

Теперь современные танки, ракеты и самолеты западного образца – это то, что на столе. Ибо весь мир увидел: есть оружие — есть победа. Украинцы успешно убивают россиян. А значит, чем больше качественного оружия, тем ближе победа.

Никакая мобилизация не поможет России. Эта технически отсталая страна не может конкурировать с образцами оружия Запада — даже сделанными еще в 70-е годы.

И победа на Харьковщине открывает нечто большее: она позволяет нам получить еще больше качественного оружия, которое поможет быстрее уничтожить российских оккупантов.

Шаг за шагом мы приближаемся к военному триумфу Украины. То, что казалось невозможным, стало реальностью. Впервые за многие годы противостояния с Россией мы уничтожаем их, как тараканов.

Война будет долгой. Потери будут большими. Но нет никакого сомнения: Россия и дальше будет убегать и умирать. А Украина постепенно вернет себе каждый оккупированный район и город.

Ждем современных танков. Ждем современных ракет. Ждем современных самолетов.

Россия будет уничтожена.

Источник: Facebook-страница Петра Шуклинова