Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" о том, как не обмануться с ожиданиями насчет войны.

Успех операции ВСУ на Харьковском направлении, освобождение многих наших городов и поселков – это не успех, который измеряется исключительно квадратными километрами. Результатом этого, по сути, является запуск серьезных процессов внутри россии. Это также определенный сигнал для старта разного рода, уровня, калибра, формы – протестов украинских граждан, которые вынужденно оказались в оккупации. Это выражается в разных вещах и местах. Включение украинских песен, обливание краской российской и советской символики, истребление коллаборантов. Выплескивается то, что накапливалось внутри. И победа украинской армии на Харьковском направлении стала в этом смысле определенным триггером.

Но не нужно питать иллюзий и заниматься шапкозакидательством. В последние недели мне не нравятся попытки со стороны политических руководителей второго уровня давать прогнозы в стиле, что мы фактически победили. Мол, еще чуть-чуть и россия побежит.

На самом деле – не побежит.

Это сильный, большой, вязкий враг. И нам нужно быть готовыми к долгой и тяжелой борьбе. Это для украинцев (обычных граждан, политического руководства) каждая жертва на фронте, каждый погибший солдат, мирный житель – трагедия. А для рф 54 тысячи погибших вояк ее оккупационной армии – капля в море. В стране-агрессоре, где ежегодно полмиллиона человек умирают от алкоголя, на такое даже не обращают внимание.

Украинцы ошибаются, когда меряют войну своими мерками, своими эмоциями – и пытаются это проецировать на россию. Нам придется еще тяжело и долго воевать.