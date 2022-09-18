Военный эксперт Константин Машовец рассказал о ситуации на фронте

Очевидно, что период активизации сменяется снова периодом позиционных боев, а очередные попытки обеих сторон "наступать" сводятся к "минимально-тактическим" темпам… Сегодня — несколько текущих новостей…

1. Итак, то о чем я писал позавчера, надо понимать, начинает приобретать практические черты. Российское командование, наконец, осознало, чем может закончиться для него дальнейшее продвижение ВСУ из рубежа Двуречная — Купянск. Именно это и вылилось в серию коротких контратак противника в районе Купянска (судя по всему, силами "сводной" БТГр 3-й мсд 20-й ОВА)… Главной целью является остановить продвижение ВСУ на максимально возможной дистанции на запад и северо-запад. от Сватово…

Особую динамику это приобрело после освобождения левобережной части Купянска … когда стало понятно, что ВСУ вовсе не собираются расслабляться на правом берегу реки Оскол… по крайней мере, "не сейчас" и по крайней мере не в северной части Луганской области… Тем более, учитывая, что на левом берегу Оскола напряженные встречные бои сейчас продолжаются НЕ ТОЛЬКО в районе Купянска. Понятно, что в такой обстановке "занервничает" любой…

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Источник — Facebook Константина Машовца.