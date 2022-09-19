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кремль пытается уничтожить максимально возможное количество мужского населения россии - Олег Слободян

Автор
Олег Слободян Олег Слободян
Дата публикации
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Автор
Мобилизация в российскую армию Новость обновлена 19 сентября 2022, 18:32
Мобилизация в российскую армию

Полковник Государственной пограничной службы Украины, заслуженный журналист Украины Олег Слободян о "добровольно-принудительном" наборе в армию россии:

То, что делает сейчас россия: загоняет в ряды всех мужчин из окрестностей страны; проводит соответствующие рейды по тюрьмам; проводит облавы на 100% мужчин, способных держать оружие на оккупированных территориях и т.д. не является мобилизацией по своей сути и не может так называться. Ибо мобилизация — это комплекс мер, значительно шире, чем простое присутствие неподготовленного бойца в армии.

Это – утилизация по форме и по сути. Таким образом, кремль пытается уничтожить максимально возможное количество мужского населения, которое может держать оружие, чтобы обезопасить себя от масштабных внутренних беспорядков.

Источник: страница Слободяна в Фейсбуке

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Мобилизация