Полковник Государственной пограничной службы Украины, заслуженный журналист Украины Олег Слободян о "добровольно-принудительном" наборе в армию россии:

То, что делает сейчас россия: загоняет в ряды всех мужчин из окрестностей страны; проводит соответствующие рейды по тюрьмам; проводит облавы на 100% мужчин, способных держать оружие на оккупированных территориях и т.д. не является мобилизацией по своей сути и не может так называться. Ибо мобилизация — это комплекс мер, значительно шире, чем простое присутствие неподготовленного бойца в армии.

Это – утилизация по форме и по сути. Таким образом, кремль пытается уничтожить максимально возможное количество мужского населения, которое может держать оружие, чтобы обезопасить себя от масштабных внутренних беспорядков.

Источник: страница Слободяна в Фейсбуке