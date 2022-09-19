кремль пытается уничтожить максимально возможное количество мужского населения россии - Олег Слободян
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Полковник Государственной пограничной службы Украины, заслуженный журналист Украины Олег Слободян о "добровольно-принудительном" наборе в армию россии:
То, что делает сейчас россия: загоняет в ряды всех мужчин из окрестностей страны; проводит соответствующие рейды по тюрьмам; проводит облавы на 100% мужчин, способных держать оружие на оккупированных территориях и т.д. не является мобилизацией по своей сути и не может так называться. Ибо мобилизация — это комплекс мер, значительно шире, чем простое присутствие неподготовленного бойца в армии.
Это – утилизация по форме и по сути. Таким образом, кремль пытается уничтожить максимально возможное количество мужского населения, которое может держать оружие, чтобы обезопасить себя от масштабных внутренних беспорядков.
Источник: страница Слободяна в Фейсбуке
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