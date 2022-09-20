Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") раскритиковал идею применения в бою танков M-55S

Вы хотели новых танков для ВСУ, решающих исход боя? Обсуждали фантасмагоричные Abrams и Leopard 2? Получите-распишитесь – словенская версия Т-55А в виде M-55S.

Немцы хотели сплавить Украине свои Leopard 1, против чего я выступал категорически против, руками и ногами, пытаясь достучаться до здравомыслия и катализировать у своих читателей и зрителей хоть каплю критического мышления, несмотря на вал рефлексий от разного рода экспертов по поводу этих анахронизмов и благо первым не удалось завершить свою никчёмную благотворительность, благодаря чему вторых не пришлось переубеждать в ошибочности выбора слишком долго.

Теперь же наши союзники из Бундестага подбили словенцев сплавить в Украину аналоги Т-55А, а взамен передадут им свои ББМ. Вроде как Marder, но это не точно, это же немцы! Сегодня обещают Marder, а завтра передают HS.30.

Да, мне сейчас могут начать впаривать то, что M-55S это не Т-55, а улучшенная их версия с израильской навесной ДЗ "Блейзер", резинотканевыми противокумулятивными экранами, британским 105-мм орудием L7, системой управления огнём Fotona SGS-55, цифровым баллистическим компьютером, лазерным дальномером, системой наблюдения для командира Fotona COMTOS-55 и даже двигателем МAN, мощностью 850 л. с.

Да-да-да. Вот только, свекла или свёкла, как не назови, а цвет не изменится. И это в первую очередь старый, изживший себя анахронизм, с изжившим себя навесом разного рода уже не актуального в современных боевых действиях барахла.

Каждый, кто начнёт нести чушь про то, что сорока тонную махину на гусеничном шасси можно использовать как ББМ и прочий бред из клуба знатоков – отправляю сразу в бан. Без разбору. Потому, что не вам в этом агрегате штурмовать укрепрайоны, а тем, кому этот лом не гарантирует сохранения жизней.

Хлопать в ладоши – это весело. Но иногда этот процесс выглядит очень глупо. А хлопать радостно в ладоши, расхлёбывая чью-то, а не свою кровь и вовсе…