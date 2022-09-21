Политик, народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза прокомментировал объявленную российским диктатором путиным частичную мобилизацию в рф:

Коротко о выступлении бункерного деда.

1. Объявив частичную мобилизацию Путин этим просто легализировал скрытую, которая была ранее.

2. Полную мобилизацию объявлять в Кремле опасаются из-за отношения к ней в обществе.

3. Вопрос где россиянам брать подготовленный средний и младший командный состав не получил ответ. А у них и сегодня с этим огромная проблема. Без грамотного командира рота на поле боя — это толпа целей. И гарантия того, что семья купит новую белую Ладу.

4. Обеспечение мобиков мы видели. Интересно чем мобилизированных будут обеспечивать теперь? Свечами, иконками и ладаном? Ну, ок.

5. Для нас все остаётся без изменений. Ничего нового.

6. У россиян будут вопросы почему хваленая армия не может победить маленькую Украину? И пропаганда не сможет полностью закрыть вопрос. Это хорошо, потому что путинский режим этим получит ещё одну трещину

Нам надо делать свое. Защищать Украину, освобождать территории, утилизировать оккупантов и помнить, что ЗСУ и Залужный — это наша сила, которая защитила Украину и принесёт нам Победу! Так и победим.

Источник: страница Борислава Березы в соцсети Фейсбук