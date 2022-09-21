Бывший командир взвода батальона Айдар Евгений Дикий прокомментировал решение путина объявить в России частичную мобилизацию:

ГОРЯЧАЯ ОСЕНЬ "1944-ГО"

Ну что, мои котики и зайчики, послушали под кофе бункерного деда? Приветствую нас всех в новом 1944 году.

Любые исторические аналогии всегда очень относительны. Но "исторические реконструкторы" из-за паребрика настолько точно воспроизводят историю "тысячелетнего Рейха", что сравнения с советско-германской войной сейчас наиболее пригодны для краткого объяснения ситуации

Итак, после "чуда на Харьковщине" мы за какую-то неделю-две перепрыгнули с условного 1943-го (то есть со времени противостояния армий, в котором нам уже были очевидны проблески будущей победы и то, что время в целом работает на нас, но это все еще не было очевидно ни нашим оппонентам, ни даже значительной части наших союзников) в очевидный и общепризнанный (последнее возможно самое важное) 1944-й – год, когда "рейх" еще сопротивляется, отчаянно ищет пути переломить ситуацию, способен еще создать много проблем, но общий итог войны уже очевиден всем и не вызывает сомнений с обеих сторон фронта.

Источник: страница Евгения Дикого в сети Фейсбук