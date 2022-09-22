Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" сделал выводы из громкого выступления путина

Главный вывод из заявлений путина о частичной мобилизации и намерении аннексировать новые украинские земли после псевдореферендумов однозначен – мы вступаем в новый виток противостояния. Фактически в лицо Украине и коллективному Западу сказано, что россия не сдаст назад. Что она будет клыками и когтями держаться за захваченные территории.

При этом ясно, что поменялась цель вторжения. Изначально путин намеревался оккупировать всю Украину, покорить нас и лишить государственности. Но получив жесточайший отпор, схлопотав не раз по морде, россияне откатились. И решили попытаться закрепить за собой хотя бы то, что пока еще могут.

Ситуация зашла в патовую фазу. Понятно, что оккупанты теперь максимально быстро проведут псевдореферендумы, после чего огласят захваченные территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей российской землюшкой. И любое село, которое мы попытаемся отбить после этого, Кремль будет преподносить как нападение на рф.

При этом не ясно, будут россияне разевать пасть на часть территорий, что контролируют в этих четырех областях, или же на данные регионы в их админграницах.

Что точно понятно – это то, что путинцы доведут эскалацию до наивысшей точки, угрожая миру тактическим ядерным оружием. После оглашения мобилизации это фактически единственный козырь путина. Но козырь существенный.

Вопрос в том – насколько будет вестись Запад на эту форму шантажа. Потому что заявления о поддержке Украины и очередная порция осуждений в адрес россии – это одно, а действенные шаги по сокрушению агрессора – совсем другое.

Как будет ситуация развиваться дальше – сложно сказать. Никто не знает, что в голове у путина. Но и по широкомасштабному вторжению 24 февраля, и по нынешним заявлениями мы видим – там такие тараканы, что он может захотеть забрать весь мир с собой в могилу.

Интересно что в своем обращении путин ни словом не обмолвился о Харьковской области. Похоже, россияне смирились с тем, что им там дали под зад. И они перестали, по крайней мере, на какое-то время, считать Харьков и область своей целью. Хоть Харьков был бы для них не менее важным "призом", чем Херсон. Но не сложилось.

Так что пока о Харькове и одноименной области речи не идет, там оккупантами удерживается мизерный процент территории. И они по умолчанию – умалчивают эту тему. Как тему Киева и Киевской области и прочих регионов, откуда их вышвырнули весной. Будто и не было ни их бравурного захода туда, ни их панического бегства оттуда.